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ByLock’tan aranan üniversitesi öğrencisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek polis tarafından aranan üniversite öğrencisi Muş’ta yakalandı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı tespit edilen Ö.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Muş’ta yakalanarak Samsun’a getirildi.

ByLock’tan aranan üniversitesi öğrencisi yakalandı

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek polis tarafından aranan üniversite öğrencisi Muş’ta yakalandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı tespit edilen Ö.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Muş’ta yakalanarak Samsun’a getirildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencisi olduğu öğrenilen Ö.B., Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkardığı mahkemece gözaltı kararı uzatılıp Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.

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