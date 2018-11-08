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ByLock'u kız arkadaşıyla görüşmek için yüklemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski askeri öğrenciler, ilk kez hakim karşısına çıktı - Sanıklardan Mustafa Furkan K: - "Ben bu programı (Bylock) kız arkadaşımla birlikte yükledim. Birbirimizle görüşmek için yükledik"

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10 eski askeri öğrencinin yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan eski askeri öğrenciler tutuklu Mustafa Furkan K. ile tutuksuz yargılanan Muhammet Serhat B, Ömer Faruk T, Burak Y, Ali K, Enes Yasir Ç, İsa S, Hüseyin Emre D. ve Rıza I. ile eski polis okulu öğrencisi Fatih G. katıldı.

Mustafa Furkan K, savunmasında ByLock'u yüklediğini kabul etti.

ByLock'tan önce başka mesajlaşma programları da yüklediğini ifade eden Mustafa Furkan K, "Ben bu programı kız arkadaşımla birlikte yükledim. İkimizin aynı anda yüklediği görülecektir. Birbirimizle görüşmek için yükledik. FETÖ ile ilgisi yok. ByLock'u yükledikten sonra bir süre bu programa giremedim. Daha sonra internetten nasıl kullanıldığına baktım. Kalitesiz bir uygulamaydı, ses düzgün gitmiyordu. Genelde birbirimizle mesajlaşıyorduk." dedi.

Mustafa Fukan K, ByLock'u yüklerken harf ve rakamlardan oluşan bir isim belirlediğini belirtti.

Programa şifreyle giriş yapmadığını anlatan Mustafa Furkan K, "Telefonumuza gelen mesajlarda kendi ismimiz ya da numaramız gözükmüyordu. Sadece o belirlediğimiz isim gözüküyordu. Keşke içerik kaydım bulunsa. FETÖ'cüler içerik kaydı bulunmamasını ister. Ben içerik kaydımın bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

ByLock'tan önce yine örgüt üyelerinin kullandığı "Kakao" adlı programı da yüklediğini ifade eden Mustafa Furkan K," Bu programı da kız arkadaşımla görüşmek için yüklemiştim. Ben yemek yediği kaba tüküren FETÖ'nün mağduru oldum." dedi.

Gözaltını alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda ifade veren Burak Y. ise ifadesini geri çekmek istediğini kaydetti.

Gözaltına alındıktan sonra korkuyla hareket ettiğini öne süren Burak Y, "Senaryo yazdım. Korkuyla hareket ettim. Benim örgütle bir bağım yok." diye konuştu.

Ömer Faruk T. de örgütle ilgisi bulunan hiçbir okulda okumadığını kaydederek, "Devlet okullarında okudum. Sohbetlere katılmadım. Örgütle hiçbir bağım yok." diye konuştu.

Suçsuz olduklarını iddia eden diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

Mustafa Furkan K'nin tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY KASTAMONU

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