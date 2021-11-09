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ByLock'un lisans sahibi Keynes tahliye edildi

09.11.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülen yapılanmasının şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi Keynes'in 3 Kasım'daki tutukluluk incelemesinde kaçma şüphesi bulunmadığı için tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.

ByLock'un lisans sahibi Keynes tahliye edildi

Türkiye'de "Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) olarak kabul edilen Gülen yapılanmasının şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye edildiği ortaya çıktı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes hakkında 3 Kasım'da yapılan tutukluluk incelemesinde yurtdışına çıkış yasağı da konduğu bildirildi.

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarılan David Keynes, itirafçı olmak için avukatı aracılığıyla başvuruda bulunmuş, 9 Haziran 2021 tarihinde İstanbul'a gelen Keynes, gözaltına alınmıştı. 14 Haziran'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Keynes, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede David Keynes'in, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Keynes'in Türk vatandaşıyken adının Alpaslan Demir olduğu ve Türk vatandaşıyken aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını da kazandığı ve bu sırada ismini David Keynes olarak değiştirdiği, böylece çifte vatandaş ve çift isimli olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Tahliye kararı

David Keynes hakkındaki ilk duruşma, 6 Ekim'de İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savunmasını yapan Keynes'in, tutukluluk incelemesi ise 3 Kasım'da yapıldı. Mahkeme, sanık hakkındaki delillerin büyük oranda toplandığı, sanığın soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalacağını bilerek kendiliğinden yurt dışından geldiği, kaçma şüphesinin bulunduğuna dair somut bir olgunun bulunmadığı, ayrıca hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ihtimalinin bulunması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Keynes hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu.

DHA/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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