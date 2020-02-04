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Byte Nike reklamları ile ihya olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.02.2020 09:37 | Son Güncelleme

Vine’ın devamı olarak kurulan ve TikTok’a rakip olması planlanan Byte Nike reklam kampanyası ile ayakta kalmak için gerekli ilk fona ulaştı.

Byte Nike reklamları ile ihya olacak

6 saniyelik loop videoları yayınlayan mobil uygulama Byte, içerik üreticilerini kendine çekmek için tüm reklam gelirlerini içerik sağlayıcılarla paylaşacağını duyurmuştu.

Bu duyurunun hemen ardından dünya devi spor markası Nike’ın reklamları platformda görülmeye başlandı. Neredeyse her videoda kendini gösteren Nike reklamları tam anlamıyla Byte’ı işgal etmiş durumda.

TikTok’un Çin casusu olduğunu ve telefonlardan silinmesini isteyen ABD hükumetinin de TikTok’un yükselişine karşı Byte’a
destek vereceği düşünülüyor. Bu nedenle, ABD hükumeti tarafından yönlendirilen markaların Byte’a reklam yağdırması bekleniyor.

Öte yandan platformdaki reklamları kolayca kapatmanın da mümkün olması kullanıcıları Byte kullanmaya teşvik edecek bir diğer detay olarak göze çarpıyor. Anack kullancılar reklamları izlesin izlemesin, Nike’ın sadece platformda bulunmak için dahi Byte’a önemli bir ücret ödediği düşünülüyor.

TikTok’un hızlı yükselişi ise internet ve sosyal medya alanında dünya lideri olan ABD’yi tehdit eden bir boyuta ulaştı. Milyarlarca gencin telefonuna giren TikTok uygulaması, Facebook’u geride bırakmak üzere. ABD ise bu yükselişi engellemek için, kamu çalışanlarının telefonlarına TikTok kurmasını engellemişti.

Byte’ın eski Vine günlerindeki gibi başarıya ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik bilinmiyor ancak TikTok’un tahtını almak isteyecek yeni uygulamaların da yakında piyasaya çıkması kaçınılmaz görünüyor.

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Byte Nike

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