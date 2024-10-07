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C ile başlayan şehirler C harfi ile başlayan şehir isimleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.10.2024 20:36
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Türkçe'de çok fazla sayıda kelime yer alır. Türkçe dili bu özelliği ile dünya çapındaki en zengin dillerden biri olarak kabul edilmiştir. Bu zenginliğin birçok nedeni bulunur. Yabancı dillerden gelip yerleşmiş olan ve zaman içinde Türkçeleşmiş olan kelimler bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

C ile başlayan şehirler C harfi ile başlayan şehir isimleri

Türkçe dilinin bir zenginliği de Latin kökenli olan alfabesinden gelir. 29 harften oluşan Türk alfabesinin bir diğer adı da Türk abecesi olarak kabul edilir. 1 Kasım 1928 yılında çıkan bir kanun ile Arap alfabesi terk edilmiştir ve Türk alfabesine geçiş yapılmıştır. Alfabede yer alan harfler çeşitli nedenlere bağlı olarak farklı sınıflara ayrılmıştır.

Türk alfabesinde ünlü (sesli) ve ünsüz (sessiz) olmak üzere 2 farklı harf grubu yer alır. Sesli harfler sadece ses telleri kullanılarak çıkartılabilir. Ayrıca sesli harfler tek başlarına hece olarak da kabul edilebilir. Oysa sessiz harfler daha farklı özeliklere sahiptir. Tek başlarına söylenemezler.

Ünlü olarak isimlendirilmiş olan harfler a, e, i, ı, o, ö, u ve ü harfleridir. Geri kalan 21 harf ise sessiz ya da ünsüz harfler olarak anılırlar. Sessiz harfler ayrıca kendi aralarında yumuşak harfler ve sert harfler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Sert sessizler p, ç, t, k harfleridir. Geri kalan harfler ise yumuşak sessiz harflerdir.

C ile başlayan şehirler hangileridir?

Türk alfabesinde ya da diğer ismi ile abecesinde yer alan üçüncü harf C harfidir. Bu harf aynı zamanda yumuşak sessiz olarak adlandırılmış olan isimlerden biridir. C harfi ile başlayan birçok kelime vardır. Türkiye’de C harfi ile başlayan şehir yoktur. Ancak dünya genelinde olan şu şehirlerin hepsi C harfi ile başlar:

  • Cakarta - (Endonezya)
  • Cape Town - (Güney Afrika)
  • Cenova - (İtalya)
  • Cincinnati - (ABD)
  • Cleveland - (ABD)
  • Chicago - (ABD)
  • Calgary - (Kanada)
  • Córdoba - (İspanya)

Türkiye’de C harfi ile başlayan ise birçok ilçe vardır. Bu duruma örnek olarak şu ilçeler gösterilebilir:

  • Ceyhan (Adana)
  • Ceylanpınar (Şanlıurfa)
  • Cumayeri (Düzce)
  • Cide (Kastamonu)
  • Cizre (Şırnak)
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isim yaşam
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