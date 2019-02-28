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C-Major İşten Sesler Korosu, çocuklar için sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 22:47 | Son Güncelleme

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, maddi imkansızlıkları nedeniyle eğitim hayatına devam edemeyen çocuklar için konser düzenledi.

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, maddi imkansızlıkları nedeniyle eğitim hayatına devam edemeyen çocuklar için konser düzenledi. Geliri Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV) bağışlanan konserde Fatih Erkoç, Suzan Kardeş, Altay, Nebil Özgentürk ve birçok değerli sanatçı da sahne aldı.
CEO’lar ile üst düzey yöneticilerden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, kuruluşunun üzerinden geçen 25 yılda 7 milyon çocuğun eğitimine destek olan TOÇEV yararına büyük bir etkinlik düzenledi. Levent İş Sanat’ta sahne alan C-Majör İşten Sesler Korosu’nun yanı sıra birçok iş insanlarının destek olduğu etkinliğin geliri TOÇEV’e bırakıldı. C-Majör’ün yanı sıra konserde Fatih Erkoç, Suzan Kardeş, Altay, Nebil Özgentürk ve birçok değerli sanatçı da sahne aldı. Sanatçılar tarafından koru halinde seslendirilen şarkılar büyük beğeni ile dinlendi. Kimi zaman eğlendiren kimi zaman da nostaljik yolculuğa çıkaran şarkılar davetlileri mest etti.

“İçinden 1 TL dahi almadan tamamını bağış yapıyoruz”
Yaklaşık 5 yıldır yardım konserleri düzenlediklerini vurgulayan İbrahim Yılmaz, “Yaklaşık 5 yıldır yardım konseri düzenliyoruz. Daha önce engelliler ve down sendromlular için konser düzenledik. Yaptığımız organizasyonların sonucunda elde ettiğimiz gelirin hepsini içinden 1 TL dahi almadan tamamını bağış yapıyoruz. Burada birçok iş insanları var. İş hayatında başarılı olmuş, artık bu dünya için yardıma ihtiyacı olan insanlar için ne yapabilirim diyen insanların topluluğu aslında. Bu koroya katkıda bulunmak isteyen herkesi de aramızda görmek isteriz. Bugünde TOÇEV yararına buradayız. TOÇEV’in çocuklar için yaptıklarını biliyoruz. Özellikle burada olmaktan çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

“Konserlerin tümünü onlara bağışlıyoruz”
Eğitime ağırlık veren bir proje olduğunu belirten C- Majör Kurucu Başkanı Recai Çakır ise, “Tamamen eğitime ağırlık veren bir Vakıf. Onlarla 25. Yılında birlikte organizasyon yaptığımız için çok mutluyuz. SİMAJÖR’e gelince, CEO’lardan yani iş insanlarından oluşan bir vakıf. Amacı tamamen sosyal sorumluk projesi. Bir nebze farkındalık oluşturabilmek. Toplumun dikkatini çekebileceğimiz konuları gündeme getirecek vakıf ve derneklerle iş birliği yaparak ve onlara da yardımda bulunarak konserlerin tümünü onlara bağışlıyoruz” diye konuştu.

“Çocuklar yararına yaptığımız konserler, hepimizi besleyen konserler”
Eğlenerek şarkılar söylediğini anlatan sanatçı Burcu Kösem de, “Böyle köprü vazifesi üstlenmekten dolayı çok mutluyuz. Eğlenerek şarkılar söylüyoruz ama bunun sonunda da topluma faydamız oluyor. Özellikle çocuklar yararına yaptığımız konserler, hepimizi besleyen konserler. Bugünde TOÇEV yararına bu konseri vermekten ve çocuklara ulaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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