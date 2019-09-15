HABER

C-Majör İş'ten Sesler Korosu'ndan engelliler yararına konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 00:28 | Son Güncelleme

Türkiye ekonomisine yön veren önemli iş insanlarından oluşan "C-Majör İş'ten Sesler Korosu", engelliler için Bodrum'da sahne aldı

C-majör İş'ten Sesler Korosu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelliler yararına konser verdi.

Türkiye ekonomisine yön veren önemli iş insanlarının oluşturduğu koro, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin desteğiyle 170 engellinin eğitim gördüğü Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına düzenlenen konser ilgi gördü.

Sunuculuğunu oyuncu Tarık Papuçcuoğlu'nun yaptığı etkinlikte, koro şefliğini İstanbul Devlet Opera Sanatçısı Özlem Abacı, orkestra şefliğini ise Gökcan Şenaşık yaptı.

Koronun performansında eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Bosphorus Gaz Onursal Başkanı Ali Şen ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da şarkı söyledi.

Konserde konuk sanatçı olarak Bekir Ünlüataer, İlham Gencer, Bora Gencer, Çelik, Erkan Oğur, Ersan Erdura, Güzin-Baha, Melihat Gülses, Nebil Özgentürk, Selçuk Alagöz ve Yonca Evcimik de yer aldı.

Koronun 7'nci konserinde, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı ritim atölyesi gurubu da Selçuk Alagöz eşliğinde performans sergiledi.

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıAntalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İBB, Adalar'a 24 saat ulaşım hizmeti verecek İBB, Adalar'a 24 saat ulaşım hizmeti verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum C-majör İş'ten Sesler Korosu" engelli konser koro Üst Yönetici

En Çok Okunan Haberler

Trump: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü

Trump: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

G.Saray şokta! Ameliyat olduğu açıklandı

G.Saray şokta! Ameliyat olduğu açıklandı

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kedilerin zehirlenerek telef edildiği iddiası

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

İBB, Adalar'a 24 saat ulaşım hizmeti verecek

İBB, Adalar'a 24 saat ulaşım hizmeti verecek

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 14 Eylül 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar…

İşçiler kimyasal maddeden etkilendi! Acil Servis kapatıldı

İşçiler kimyasal maddeden etkilendi! Acil Servis kapatıldı

İran’da 4.5 büyüklüğünde deprem

İran'da deprem! Van'da da hissedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.