C reaktif protein (CRP) nedir, kaç olmalı? C reaktif protein (CRP) yüksekliği ne anlama gelir?

C reaktif proteinin testlerde yüksek çıkması vücutta iltihap olduğunu gösterir. Vücudunda enfeksiyon olmayan bir kişinin kanında bulunan CRP değeri 0 ile 5 mg/L arasında olur. CRP değeri 3 ile 10 mg/L arasında olan değerler stres, soğuk algınlığı, obezite, diyabet ve gebelik gibi durumların işaretçisi olabilir.

C reaktif protein (CRP) nedir?

C reaktif protein, vücutta bulunan iltihabın tespiti için yapılan kan testidir. Vücutta enfeksiyon bulunduğu zaman kandaki miktarı artış gösteren CRP, karaciğer tarafından üretilir. Kan dolaşımına salınan C reaktif protein crp değerinin yüksek olması vücutta iltihap olduğunu gösterir.

CRP kaç olmalı?

Vücudunda enfeksiyon bulunmayan kişilerde bulunan kanın CRP değer aralığı 0 ile 5 mg/L arasında olur. Genel olarak CRP değeri 3 mg/L ya da daha az olması normal ve sağlıklı kabul edilir. 3 ile 10 mg/L arasında olan CRP değeri ise oldukça yüksek kabul edilir ve bir inflamatuar hastalığının işaretçisi olduğunu gösterir. Bu gibi durumlarda daha ileri tanı testlerinin yapılması gerekir.

C reaktif protein yüksekliği nedir?

C reaktif protein yüksekliği vücutta bulunan enfeksiyon olarak tanımlanır. Bu enfeksiyon genellikle 5 mg/L değerinin üstüyle ilişkilendirilir. 10 ve üzeri çıkan değerler kalp krizi ve inme riski oluşturur. 20 ve üzeri çıkan CRP değerleri kanser şüphesi oluştursa da, kanser teşhisi için tek başına yeterli olmaz ve gerekli diğer testlerin de yapılması gerekir.

C reaktif protein (CRP) yüksekliği ne anlama gelir?

C reaktif protein yüksekliği vücutta oluşan iltihaplanma ya da enfeksiyonların belirtisi olarak tanımlanır. Vücut oluşan iltihap ve enfeksiyonlarla savaşırken bağışıklık sistemi harekete geçer, bu da CRP seviyesinin yükselmesine neden olur. En sık görülen nedenler arasında bakteriyel ve viral enfeksiyonlar bulunur.

CRP yüksekliği neden olur?

CRP yüksekliğine sebep olan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

Kalp krizi riski,

Kanda oluşan iltihap ve enfeksiyon,

Doku hasarı,

Diyabet,

Obezite,

Sigara tüketimi,

Tüberküloz,

Hamilelik,

Yaralanma ve travma,

Otoimmun hastalıklar.

C reaktif protein (CRP) yüksekliği belirtileri nelerdir?

İltihaba sebep olan kronik ya da akut bir rahatsızlığı düşündüren belirtiler CRP testini gerekli kılar. C reaktif protein (CRP) yüksekliği belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Ateş ve titreme,

Sebebi açıklanamayan yorgunluk,

Ağrı ve zayıflık,

Baş ağrısı,

İştahsızlık, mide bulantısı ya da hazımsızlık.

CRP nasıl düşer?

CRP yüksekliği olan kişilerin hayat tarzlarında yapacağı bazı değişiklikler C reaktif proteinin ilaçsız bir şekilde düşmesini sağlar. Egzersiz, sigarayı bırakma ve stresten uzak durma bunların başında gelir.

CRP değerini düşürmek için ilk olarak yüksekliğin altında yatan sebep bulunmalıdır. Altında yatan sebep bulunduğu takdirde bir uzman tarafından verilen antibiyotik tedavisi uygulanır. Bunun yanı sıra yürüyüş ve koşu yapmak, sigara ve alkolden uzaklaşmak ve sağlıklı bir beslenme ile de CRP değerleri düşürülebilir.