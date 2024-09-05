HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. C reaktif protein (CRP) nedir, kaç olmalı? C reaktif protein (CRP) yüksekliği ne anlama gelir?

C reaktif protein (CRP) nedir, kaç olmalı? C reaktif protein (CRP) yüksekliği ne anlama gelir?

Melek Nacar Melek Nacar
05.09.2024 15:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

C reaktif protein ya da kısa adıyla CRP, vücutta oluşan iltihaplanmaya karşı görev gören proteine verilen isimdir. Vücuttaki iltihaplanmanın en büyük belirtisi olan CRP, karaciğer tarafından üretilir. CRP testi genellikle enfeksiyonun şiddetini değerlendirmek için yapılır.

C reaktif protein (CRP) nedir, kaç olmalı? C reaktif protein (CRP) yüksekliği ne anlama gelir?

İçindekiler

  • C reaktif protein (CRP) nedir?
  • CRP kaç olmalı?
  • C reaktif protein yüksekliği nedir?
  • C reaktif protein (CRP) yüksekliği ne anlama gelir?
  • CRP yüksekliği neden olur?
  • C reaktif protein (CRP) yüksekliği belirtileri nelerdir?
  • CRP nasıl düşer?

C reaktif proteinin testlerde yüksek çıkması vücutta iltihap olduğunu gösterir. Vücudunda enfeksiyon olmayan bir kişinin kanında bulunan CRP değeri 0 ile 5 mg/L arasında olur. CRP değeri 3 ile 10 mg/L arasında olan değerler stres, soğuk algınlığı, obezite, diyabet ve gebelik gibi durumların işaretçisi olabilir.

C reaktif protein (CRP) nedir?

C reaktif protein, vücutta bulunan iltihabın tespiti için yapılan kan testidir. Vücutta enfeksiyon bulunduğu zaman kandaki miktarı artış gösteren CRP, karaciğer tarafından üretilir. Kan dolaşımına salınan C reaktif protein crp değerinin yüksek olması vücutta iltihap olduğunu gösterir.

CRP kaç olmalı?

Vücudunda enfeksiyon bulunmayan kişilerde bulunan kanın CRP değer aralığı 0 ile 5 mg/L arasında olur. Genel olarak CRP değeri 3 mg/L ya da daha az olması normal ve sağlıklı kabul edilir. 3 ile 10 mg/L arasında olan CRP değeri ise oldukça yüksek kabul edilir ve bir inflamatuar hastalığının işaretçisi olduğunu gösterir. Bu gibi durumlarda daha ileri tanı testlerinin yapılması gerekir.

C reaktif protein yüksekliği nedir?

C reaktif protein yüksekliği vücutta bulunan enfeksiyon olarak tanımlanır. Bu enfeksiyon genellikle 5 mg/L değerinin üstüyle ilişkilendirilir. 10 ve üzeri çıkan değerler kalp krizi ve inme riski oluşturur. 20 ve üzeri çıkan CRP değerleri kanser şüphesi oluştursa da, kanser teşhisi için tek başına yeterli olmaz ve gerekli diğer testlerin de yapılması gerekir.

C reaktif protein (CRP) yüksekliği ne anlama gelir?

C reaktif protein yüksekliği vücutta oluşan iltihaplanma ya da enfeksiyonların belirtisi olarak tanımlanır. Vücut oluşan iltihap ve enfeksiyonlarla savaşırken bağışıklık sistemi harekete geçer, bu da CRP seviyesinin yükselmesine neden olur. En sık görülen nedenler arasında bakteriyel ve viral enfeksiyonlar bulunur.

CRP yüksekliği neden olur?

CRP yüksekliğine sebep olan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Kalp krizi riski,
  • Kanda oluşan iltihap ve enfeksiyon,
  • Doku hasarı,
  • Diyabet,
  • Obezite,
  • Sigara tüketimi,
  • Tüberküloz,
  • Hamilelik,
  • Yaralanma ve travma,
  • Otoimmun hastalıklar.

C reaktif protein (CRP) yüksekliği belirtileri nelerdir?

İltihaba sebep olan kronik ya da akut bir rahatsızlığı düşündüren belirtiler CRP testini gerekli kılar. C reaktif protein (CRP) yüksekliği belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Ateş ve titreme,
  • Sebebi açıklanamayan yorgunluk,
  • Ağrı ve zayıflık,
  • Baş ağrısı,
  • İştahsızlık, mide bulantısı ya da hazımsızlık.

CRP nasıl düşer?

CRP yüksekliği olan kişilerin hayat tarzlarında yapacağı bazı değişiklikler C reaktif proteinin ilaçsız bir şekilde düşmesini sağlar. Egzersiz, sigarayı bırakma ve stresten uzak durma bunların başında gelir.

CRP değerini düşürmek için ilk olarak yüksekliğin altında yatan sebep bulunmalıdır. Altında yatan sebep bulunduğu takdirde bir uzman tarafından verilen antibiyotik tedavisi uygulanır. Bunun yanı sıra yürüyüş ve koşu yapmak, sigara ve alkolden uzaklaşmak ve sağlıklı bir beslenme ile de CRP değerleri düşürülebilir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
protein
En Çok Okunan Haberler
Polatlar davasında savcı kararını açıkladı

Polatlar davasında savcı kararını açıkladı

THY uçağında korku dolu anlar! İniş sırasında türbülansa girdi: Yaralılar var

THY uçağında korku dolu anlar! İniş sırasında türbülansa girdi: Yaralılar var

Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor!

Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor!

En yeni memur maaş zammı ve emekli zammı tahmini!

En yeni memur maaş zammı ve emekli zammı tahmini!

Hem 11 yaşındaki kızı hem 16 yaşındaki ablasını istismar etti! Sapığın bütün iğrençliklerini anlattılar: İnatlaşmaya girince ilişkiye girdik

Hem 11 yaşındaki kızı hem 16 yaşındaki ablasını istismar etti! Sapığın bütün iğrençliklerini anlattılar: İnatlaşmaya girince ilişkiye girdik

Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.