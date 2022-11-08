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C sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, otobüs kullanabilir mi? C sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

08.11.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında yapılan yeni düzenlemeye göre araç türüne göre farklılık gösteren ehliyet sınıfları karşınıza çıkıyor. Bu ehliyet sınıfları içerisinde C sınıfı ehliyet, özellikle kamyon sürücüleri tarafından merak konusu oluyor. C sınıfı ehliyet nedir, C sınıfı ehliyete sahip olabilmenin şartları nelerdir ve C sınıfı nasıl alınır?

C sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, otobüs kullanabilir mi? C sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

Geniş kapsamlı bir ehliyet türü olan C sınıfı ehliyet, sürücü adaylarını zorlayan birtakım şartları beraberinde getiriyor. C sınıfı ehliyetine sahip olanlar birçok aracı kullanmak için yasal bir hakka sahip oluyor. C ehliyeti alabilmek için yazılı sınava ve direksiyon sınavıma girip yeterli puanları almak gerektiği gibi C sınıfı ehliyet şartları da diğer sınıflara göre farklılık gösterir. C ehliyete sahip olan sürücüler başka alt türdeki araç sınıflarını da kullanabilir.

C sınıfı ehliyet nedir?

Genellikle kamyon sürücüleri ile özdeşleştirilen C sınıfı ehliyet, yalnızca kamyon kullanımı ile sınırlı kalmaz. C sınıfı ehliyet temel olarak minimum 7500 kg ve üstü ağırlığa sahip kamyon ve çekici kullanmak için alınır.

C sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

C sınıfı ehliyete sahip kişiler kamyon ve çekici araçlarını kullanabilir. C sınıfı ehliyet almak B sınıfı ehliyete sahip olma koşulu bulundurduğu için C sınıfı ehliyeti olanların kullanabileceği araçlar geniş bir kapsamda yer alıyor. C sınıfı ehliyete sahip kişilerin kullanabileceği diğer araçlar:

  • M - Motorlu Bisiklet
  • B1 - 4 Tekerlekli Motosiklet
  • B - Otomobil ve Kamyonet
  • C1 - 3500 ila 7500 kg aralığındaki kamyon ve çekici
  • F - Traktör
B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

C sınıfı ehliyet otobüs kullanabilir mi?

C sınıfı ehliyet 14 kişiden fazla yolcu taşıyabilen araçları kullanma yetkisi sunmaz. Otobüslerin 14 yolcudan fazlasını taşıyabileceği için C sınıfı ehliyete sahip olan sürücülerin de otobüs kullanması mümkün değildir.

C sınıfı ehliyet şartları nelerdir?

C sınıfı ehliyet şartları arasında en önemlisi C sınıfı ehliyet yaşı şartıdır. C sınıfı ehliyet yaşı 21 yaş sınırıdır. C ehliyet şartları şu şekildedir:

  • Hastanelerden alınan "Sürücü Olur" raporu
  • B sınıfı ehliyete sahip olmak
  • İlkokul veya daha üstü bir öğretimden mezun diplomasına sahip olmak
  • Sürücü belgesi almaya engel olan bir durumun olmaması
Ehliyet sınıfları nelerdir? Ehliyet sınıfları nelerdir?

C sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

C sınıfı ehliyet fiyatları her sene yeniden belirlenir. C sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında 2198 Türk lirası olarak karşınıza çıkıyor. Sınav giriş ücreti ise 160 Türk lirası oluyor. Direkt olarak C ehliyet alınmadığı için öncesinde B ehliyet almak gerekiyor. Kişinin B ehliyeti yoksa C sınıfı ehliyeti almadan önce B sınıf almalıdır. Kişinin B ehliyeti olup olmamasına göre C sınıfı ehliyet fiyatları değişiklik gösterebilir.

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