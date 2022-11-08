C sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, otobüs kullanabilir mi? C sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

Geniş kapsamlı bir ehliyet türü olan C sınıfı ehliyet, sürücü adaylarını zorlayan birtakım şartları beraberinde getiriyor. C sınıfı ehliyetine sahip olanlar birçok aracı kullanmak için yasal bir hakka sahip oluyor. C ehliyeti alabilmek için yazılı sınava ve direksiyon sınavıma girip yeterli puanları almak gerektiği gibi C sınıfı ehliyet şartları da diğer sınıflara göre farklılık gösterir. C ehliyete sahip olan sürücüler başka alt türdeki araç sınıflarını da kullanabilir.
Genellikle kamyon sürücüleri ile özdeşleştirilen C sınıfı ehliyet, yalnızca kamyon kullanımı ile sınırlı kalmaz. C sınıfı ehliyet temel olarak minimum 7500 kg ve üstü ağırlığa sahip kamyon ve çekici kullanmak için alınır.
C sınıfı ehliyete sahip kişiler kamyon ve çekici araçlarını kullanabilir. C sınıfı ehliyet almak B sınıfı ehliyete sahip olma koşulu bulundurduğu için C sınıfı ehliyeti olanların kullanabileceği araçlar geniş bir kapsamda yer alıyor. C sınıfı ehliyete sahip kişilerin kullanabileceği diğer araçlar:
C sınıfı ehliyet otobüs kullanabilir mi?
C sınıfı ehliyet 14 kişiden fazla yolcu taşıyabilen araçları kullanma yetkisi sunmaz. Otobüslerin 14 yolcudan fazlasını taşıyabileceği için C sınıfı ehliyete sahip olan sürücülerin de otobüs kullanması mümkün değildir.
C sınıfı ehliyet şartları arasında en önemlisi C sınıfı ehliyet yaşı şartıdır. C sınıfı ehliyet yaşı 21 yaş sınırıdır. C ehliyet şartları şu şekildedir:
C sınıfı ehliyet fiyatları her sene yeniden belirlenir. C sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında 2198 Türk lirası olarak karşınıza çıkıyor. Sınav giriş ücreti ise 160 Türk lirası oluyor. Direkt olarak C ehliyet alınmadığı için öncesinde B ehliyet almak gerekiyor. Kişinin B ehliyeti yoksa C sınıfı ehliyeti almadan önce B sınıf almalıdır. Kişinin B ehliyeti olup olmamasına göre C sınıfı ehliyet fiyatları değişiklik gösterebilir.