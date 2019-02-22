C sınıfı iş güvenliği uzmanlarına ilişkin geçici hükmün süresi uzatılıyor

Selçuk, 16 yılda AK Parti hükümetleri döneminde ülkede önemli mesafeler katedildiğini vurgulayarak, çalışma hayatı başta olmak üzere "yapılamaz" denilen birçok reformun hayata geçirildiğini kaydetti.

Türkiye'deki sivil toplumun köklerinin güçlü vakıf kültürü ve ahilik geleneğine dayandığını belirten Selçuk, sendikacılık kültürünün sivil dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneği olduğunu ifade etti.

Selçuk, Kızılcahamam'daki bir otelde, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (Hizmet-İş) Sendikasının 13. Olağan Genel Kurulunun açılışına katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının, bir üst tehlike sınıfına hizmet sunabilmesine dair geçici hükmün süresini bir süre daha uzatıyoruz." dedi.

Selçuk, asgari ücrete de değinerek, "İşçi-işveren-kamu oy birliğiyle 2019 yılında asgari ücretimizi yüzde 26 bir artışla 2 bin 20 lira olarak belirledik. Bu uzlaşı son 16 yılda ortak uzlaşı ile çıkmış Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 4'üncü uzlaşı olarak da tarihte yerini aldı." dedi.

- "Bir üst tehlikeli sınıfına hizmet vermeyi sürdürecekler"

İş sağlığı ve güvenliği konusuna vurgu yapan Selçuk, 2012'den beri yapılan mevzuat düzenlemeleri ve kurulan yeni sistemle iş yerlerinin daha güvenli hale getirilmesi için çalıştıklarını belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu düzenlemelerden biri de iş güvenliği uzmanlarının iş yerlerinin tehlike sınıflarına uygun olarak rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulması hususuydu. Şimdi C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının, bir üst tehlike sınıfına hizmet sunabilmesine dair geçici hükmün süresini bir süre daha uzatıyoruz.

Söz konusu düzenlemeyle kamu kurumları ve 50'den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma yükümlülüğü 1 Temmuz 2020'de başlayana kadar, on binlerce C sınıfı iş güvenliği uzmanı iş kaybına uğramadan, bir üst tehlikeli sınıfına hizmet vermeyi sürdürecekler. Bu sayede yaklaşık 400 bine yakın iş yerinin ve bu iş yerlerindeki 5 milyona yakın çalışanın daha erişilebilir bir iş güvenliği hizmeti almalarını amaçlıyoruz."