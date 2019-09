C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

Yozgat’ta, C vitamini yönünden en zengin bitkilerden birisi olan ‘kuşburnu’, toplanmasından yapımına kadar birçok aşamadan geçerek sofralardaki yerini alıyor.

Yozgat’ta daha çok ormanlık alanların eteklerinde kendiliğinden yetişen C vitamini deposu kuşburnunu toplayan aileler, kışa hazırlık yapıyor. Bin bir zahmetle toplanan kuşburnu bitkisel çay olarak kullanıldığı gibi daha çok marmelat yapımında kullanılıyor. Toplanışı kadar yapılışı da zor olan ve büyük emek harcanan kuşburnu marmeladı da yapılana kadar birçok aşamadan geçiyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanarak sofralara getirilen kuşburnu marmeladı, kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Lezzeti ile damaklarda ayrı bir tat bırakan kuşburnu marmeladının hazırlanışı da birçok aşamadan geçiyor. Toplanan kuşburnunun çiçek ve uç kısımları kesildikten sonra yıkanıyor ve düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor.

Haşlanan kuşburnular süzgeçten geçirilerek tahta kaşıkla eziliyor. Ezilen kuşburnuna şeker ilave ediliyor ve odun ateşinde kazanlarda kaynatılmaya bırakılıyor. Pişirme işleminden sonra soğutulan kuşburnu marmeladı kavanozlara konularak tüketime hazır hale getiriliyor. Yozgat’ta ormanlık alanlarda toplanılan kuşburnunun pazarda fiyatı 10 liradan satışa sunulurken kuşburnu marmeladı ise kilosu 30 liraya alıcı buluyor. Vatandaşlar kuşburnu marmeladına yoğun ilgi gösteriyor.

Eşi ile birlikte 10 yıldır kuşburnu toplayarak marmelat yaptığını söyleyen Gülser Uslu, “Eşimle birlikte marmelat yapmak için kuşburnu topluyoruz. Toplaması çok zor oluyor dikenleri elimize batıyor, eldivenle topluyoruz. Bugün 10 kilo kadar topladık, tek tek toplanıyor çok zor oluyor. Bu kuşburnular haşlanacak haşlandıktan sonra elekten geçirilecek. Büyük bir kazanda koyulaşana kadar kaynatılacak. Hazır olduktan sonra kavanozlara doldurup marmeladını yapacağım. Kuşburnu marmeladını daha çok kışın tüketiyoruz, çok sağlıklı, şifa kaynağı. Çocuklarım, torunlarım çok seviyor onlar için marmeladını yapıyorum” dedi.

İsmet Uslu ise kuşburnu marmeladını kış mevsiminde tüketilmesinin sağlık açısından faydalı olduğunu belirterek “Reçel ürünlerini ben tercih etmiyorum. Her sene eşimle beraber bu aylarla yaklaşık 10 kilo topluyoruz, evimizde marmelat yapıyoruz. Sağlık yönünden çok faydalı ve değerli bir bitki. Toplaması biraz zahmetli oluyor fakat zahmetimizin karşılığını alıyoruz. Doktor yüzü görmüyoruz. Kısacası şifa kaynağı. Kuşburnunu toplamakla bitmiyor marmelat yapması daha zor. Bu kuşburnu eleyip içindeki tüyler gidene kadar temizleyeceğiz. Kazanda kaynatıp koyulaşıncaya karıştıracağız. Hazır hale gelince marmelat olarak ya da suyla karıştırarak içecek haline de getiriyoruz. Çok faydalı oluyor, daha sağlıklı oluyor” şeklinde konuştu.