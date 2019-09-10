HABER

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

Yozgat’ta, C vitamini yönünden en zengin bitkilerden birisi olan ‘kuşburnu’, toplanmasından yapımına kadar birçok aşamadan geçerek sofralardaki yerini alıyor.Yozgat’ta daha çok ormanlık alanların eteklerinde kendiliğinden yetişen C vitamini deposu kuşburnunu toplayan aileler, kışa hazırlık yapıyor.

Yozgat’ta, C vitamini yönünden en zengin bitkilerden birisi olan ‘kuşburnu’, toplanmasından yapımına kadar birçok aşamadan geçerek sofralardaki yerini alıyor.
Yozgat’ta daha çok ormanlık alanların eteklerinde kendiliğinden yetişen C vitamini deposu kuşburnunu toplayan aileler, kışa hazırlık yapıyor. Bin bir zahmetle toplanan kuşburnu bitkisel çay olarak kullanıldığı gibi daha çok marmelat yapımında kullanılıyor. Toplanışı kadar yapılışı da zor olan ve büyük emek harcanan kuşburnu marmeladı da yapılana kadar birçok aşamadan geçiyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanarak sofralara getirilen kuşburnu marmeladı, kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Lezzeti ile damaklarda ayrı bir tat bırakan kuşburnu marmeladının hazırlanışı da birçok aşamadan geçiyor. Toplanan kuşburnunun çiçek ve uç kısımları kesildikten sonra yıkanıyor ve düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor.
Haşlanan kuşburnular süzgeçten geçirilerek tahta kaşıkla eziliyor. Ezilen kuşburnuna şeker ilave ediliyor ve odun ateşinde kazanlarda kaynatılmaya bırakılıyor. Pişirme işleminden sonra soğutulan kuşburnu marmeladı kavanozlara konularak tüketime hazır hale getiriliyor. Yozgat’ta ormanlık alanlarda toplanılan kuşburnunun pazarda fiyatı 10 liradan satışa sunulurken kuşburnu marmeladı ise kilosu 30 liraya alıcı buluyor. Vatandaşlar kuşburnu marmeladına yoğun ilgi gösteriyor.
Eşi ile birlikte 10 yıldır kuşburnu toplayarak marmelat yaptığını söyleyen Gülser Uslu, “Eşimle birlikte marmelat yapmak için kuşburnu topluyoruz. Toplaması çok zor oluyor dikenleri elimize batıyor, eldivenle topluyoruz. Bugün 10 kilo kadar topladık, tek tek toplanıyor çok zor oluyor. Bu kuşburnular haşlanacak haşlandıktan sonra elekten geçirilecek. Büyük bir kazanda koyulaşana kadar kaynatılacak. Hazır olduktan sonra kavanozlara doldurup marmeladını yapacağım. Kuşburnu marmeladını daha çok kışın tüketiyoruz, çok sağlıklı, şifa kaynağı. Çocuklarım, torunlarım çok seviyor onlar için marmeladını yapıyorum” dedi.
İsmet Uslu ise kuşburnu marmeladını kış mevsiminde tüketilmesinin sağlık açısından faydalı olduğunu belirterek “Reçel ürünlerini ben tercih etmiyorum. Her sene eşimle beraber bu aylarla yaklaşık 10 kilo topluyoruz, evimizde marmelat yapıyoruz. Sağlık yönünden çok faydalı ve değerli bir bitki. Toplaması biraz zahmetli oluyor fakat zahmetimizin karşılığını alıyoruz. Doktor yüzü görmüyoruz. Kısacası şifa kaynağı. Kuşburnunu toplamakla bitmiyor marmelat yapması daha zor. Bu kuşburnu eleyip içindeki tüyler gidene kadar temizleyeceğiz. Kazanda kaynatıp koyulaşıncaya karıştıracağız. Hazır hale gelince marmelat olarak ya da suyla karıştırarak içecek haline de getiriyoruz. Çok faydalı oluyor, daha sağlıklı oluyor” şeklinde konuştu.

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 9 Eylül: Büyük ikramiye 2’ye bölündü

Büyük ikramiye 2'ye bölündü!

Son dakika! MSB duyurdu: ABD'li komutanlar Türkiye'ye geliyor

MSB duyurdu: ABD'li komutanlar Türkiye'ye geliyor

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Çok sayıda araç trafikten men edildi

Çok sayıda araç trafikten men edildi!

Son dakika: Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında aranan astsubay Eskişehir'de yakalandı

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Günlük burç yorumları 10 Eylül Salı - Ay, Kova burcuna geçiyor!

Ay, Kova burcuna geçiyor!

Adana'da 500 polisle uyuşturucu satıcılarına operasyon!

Şafak vakti dev operasyon! 500 polis katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.