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  4. C vitamini deposu limona talep arttı! 4 liradan 7 liraya çıktı

C vitamini deposu limona talep arttı! 4 liradan 7 liraya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2020 14:13 | Son Güncelleme

MERSİN'de, uzmanların vatandaşlara C vitamini tüketmesi konusunda çağrıda bulunmasının ardından, limon satışlarında patlama yaşandı.

MERSİN'de, uzmanların vatandaşlara C vitamini tüketmesi konusunda çağrıda bulunmasının ardından, limon satışlarında patlama yaşandı. Geçen hafta dalında kilosu 4 lira olan limon, 7 liraya kadar yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını, limona olan talebi artırdı. Uzmanların özellikle "C vitamini tüketin" çağrısından sonra vatandaşlar limon tüketimine yöneldi. Limona olan talep artınca fiyatlarda da değişiklik gözlemlendi. Dalında 4 TL'ye kesilen limonun kilosu halde 7 liraya kadar satılıyor.

EN DOĞAL DEZENFEKTAN LİMON

Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde limon satışı yapan Süleyman Demir, limonun yoğun talep gördüğünü söyledi. Virüslere karşı limonla ellerini yıkadıklarını kaydeden Demir, "Koronavirüs nedeniyle tüm narenciye kesimine talep arttı. Ama limona ayrı bir talep var. Şu an yatakta limon 7 TL, dalından satılan limon 5 TL arasında alıcı buluyor. Vatandaşlar bol bol narenciye tüketsinler. Ellerini limonla yıkasınlar. En steril ve doğal olan limondur" dedi.


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