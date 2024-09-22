C vitamini ne işe yarar, faydaları nelerdir? C vitamini nelerde var? C vitamini eksikliği belirtileri

C vitamini besinlerden alınabilen bir vitamindir. C vitamini açısından zengin olan gıdalar ise, narenciye ürünleri, brokoli, çilek, domates, lahana gibi gıdalardır. C vitamini eksikliğinde ciltte kuru ve pul görünümü oluşur. Diş eti kanamaları ve kemiklerde güçsüzlük de C vitamini eksikliği belirtileridir.
C vitamini (askorbik asit), suda çözünebilen bir vitamindir. İnsan vücudundaki kıkırdaklarda, kaslarda, kemiklerde ve kan damarlarında ki kolajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyulan vitamin olarak tanımlanır. Genellikle turunçgillerde bulunan bu vitamin, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuttaki dokuların onarılmasına katkı sağlar. Vücudun hemen her bölgesinde bulunan dokuların büyümesi ve onarımı için gerekli bir vitamindir. C vitamini yalnızca doku oluşturmada değil vücudun çeşitli yaralanmalarından sonra da iyileşme sürecinin hızlanması için önemlidir.
Diğer adı askorbik asit olan C vitamini de hemen her vitamin gibi insan vücudunda pek çok işe yarar. Bazı yiyeceklerde bulunan C vitamini ayrıca takviye olarak da alınabilir. C vitaminin insan vücudunda en çok işe yaradığı konu soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonu tedavisinde başrol oynamasıdır. Cilt sağlığı için faydalıdır ve cildin beslenmesini sağlayarak vitamin ihtiyacının giderilmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirirken kolajen üretiminin de artmasına yarar sağlar. Ayrıca C vitamini tansiyonu da kontrol altında tutmaya yarayan bir vitamindir.
C vitamini faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Dışarıdan takviye olarak da alınabilen C vitaminini besinlerden doğal bir şekilde alabilmek mümkündür. C vitamini hem meyvelerden hem de sebzelerden alınabilir. İçerisinde C vitamini bulunan meyveler; portakal, çilek, mandalina, greyfurt, kivi, mango ve ananas; İçerisinde C vitamini bulunan sebzeler ise; kırmızı ve yeşil biber, domates, lahana, brokoli, karnabahar, ıspanak, bezelye ve kuşkonmaz olarak sıralanır. Bunların yanı sıra maydanoz, patates ve yeşil yapraklı sebzeler de C vitamini kaynağıdır.
Bu ürünler düzenli bir şekilde tüketilmediği zaman C vitamin eksikliği belirtileri ortaya çıkabilir. C vitamini eksikliği belirtileri arasında ise: