C vitamini ne işe yarar, faydaları nelerdir? C vitamini nelerde var? C vitamini eksikliği belirtileri

C vitamini besinlerden alınabilen bir vitamindir. C vitamini açısından zengin olan gıdalar ise, narenciye ürünleri, brokoli, çilek, domates, lahana gibi gıdalardır. C vitamini eksikliğinde ciltte kuru ve pul görünümü oluşur. Diş eti kanamaları ve kemiklerde güçsüzlük de C vitamini eksikliği belirtileridir.

C vitamini nedir?

C vitamini (askorbik asit), suda çözünebilen bir vitamindir. İnsan vücudundaki kıkırdaklarda, kaslarda, kemiklerde ve kan damarlarında ki kolajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyulan vitamin olarak tanımlanır. Genellikle turunçgillerde bulunan bu vitamin, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuttaki dokuların onarılmasına katkı sağlar. Vücudun hemen her bölgesinde bulunan dokuların büyümesi ve onarımı için gerekli bir vitamindir. C vitamini yalnızca doku oluşturmada değil vücudun çeşitli yaralanmalarından sonra da iyileşme sürecinin hızlanması için önemlidir.

C vitamini ne işe yarar?

Diğer adı askorbik asit olan C vitamini de hemen her vitamin gibi insan vücudunda pek çok işe yarar. Bazı yiyeceklerde bulunan C vitamini ayrıca takviye olarak da alınabilir. C vitaminin insan vücudunda en çok işe yaradığı konu soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonu tedavisinde başrol oynamasıdır. Cilt sağlığı için faydalıdır ve cildin beslenmesini sağlayarak vitamin ihtiyacının giderilmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirirken kolajen üretiminin de artmasına yarar sağlar. Ayrıca C vitamini tansiyonu da kontrol altında tutmaya yarayan bir vitamindir.

C vitamini faydaları nelerdir?

C vitamini faydaları şu şekilde sıralanabilir:

C vitamini bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını artırarak enfeksiyonla savaşma yeteneğini destekler. Soğuk algınlığı ve enfeksiyonların süresini ve şiddetini azaltır. Antioksidan olarak çalışır: Yaşlanma sürecini yavaşlatır ve bazı kronik hastalıkların da riskini azaltır.

C vitamini, cildin daha sağlıklı ve genç kalmasını sağlayan kolajen üretimini sağlar. Demir emilimini artırır: Bitkisel kaynaklı demir emilimini artıran C vitamini, özellikle vegan ve vejataryenler için önemli bir vitamindir.

Kolajen üretimini desteklediği için yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Kalp ve göz sağlığını korur: Kan damarlarının sağlığını desteklediği için kalp hastalığı riskini azaltır. Ayrıca yaşa bağlı göz hastalıklarının da riskini azaltır.

C vitamini nelerde var?

Dışarıdan takviye olarak da alınabilen C vitaminini besinlerden doğal bir şekilde alabilmek mümkündür. C vitamini hem meyvelerden hem de sebzelerden alınabilir. İçerisinde C vitamini bulunan meyveler; portakal, çilek, mandalina, greyfurt, kivi, mango ve ananas; İçerisinde C vitamini bulunan sebzeler ise; kırmızı ve yeşil biber, domates, lahana, brokoli, karnabahar, ıspanak, bezelye ve kuşkonmaz olarak sıralanır. Bunların yanı sıra maydanoz, patates ve yeşil yapraklı sebzeler de C vitamini kaynağıdır.

Bu ürünler düzenli bir şekilde tüketilmediği zaman C vitamin eksikliği belirtileri ortaya çıkabilir. C vitamini eksikliği belirtileri arasında ise: