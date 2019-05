C vitamini tedavisiyle kanseri yendi

GELENEKSEL VE MODERN TIBBI BİRARADA KULLANDIK

“Akıllı ilçlar kanserin eli kolu bağlanmış olacaktı” diyen Demiray, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2. bir darbeye daha ihtiyaç vardı. Bu darbe sadece tümör hücrelerinin DNA’sına hasar vermeli, normal hücreleri etkilememeli, hatta korumalıydı. Böylece tedaviyi akıllı ilaç ve yüksek doz vitamin C olarak belirledik. Ayla Hanım her gün bir tablet alıyor ve ilk başta haftada 3-4 sonrasında 2 olmak üzere vitamin C almakta. Tamamen normal yaşamına dönmüş durumda. Yaptığımız kontrollerde de tümörde belirgin gerileme saptadık. Bu tedavi en modern tekniklerle kişiye özel tedavilerin önemini ve en yeni tedavilerle geleneksel tedavilerin birlikte çok daha başarılı olabileceğini göstermektedir.

Hastada neredeyse tümör kalmamış durumdadır. Midede ve karaciğerde tümör neredeyse tamamen yok oldu. Kanser tümörüne nokta atışı yapan akıllı ilaçlar ve yüksek doz C vitamini kullanılarak kişiye özel belirlediğimiz tedavi süreciyle iyileşti.”