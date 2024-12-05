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  4. CA 125 nedir, neden yükselir? CA 125 kaç olursa tehlikeli? CA 125 testi ve CA 125 yüksekliği nedenleri

CA 125 nedir, neden yükselir? CA 125 kaç olursa tehlikeli? CA 125 testi ve CA 125 yüksekliği nedenleri

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
04.12.2024 13:25
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CA 125, genellikle 35 birimin altında olması gereken bir tümör belirtecidir. Yumurtalık kanseri, endometriozis, enfeksiyon veya menstrüasyon gibi durumlarda yükselebilir. Yüksekliği tehlikeli olup olmadığını belirlemek için diğer tetkiklerle birlikte doktor değerlendirmesi gerekir.

CA 125 nedir, neden yükselir? CA 125 kaç olursa tehlikeli? CA 125 testi ve CA 125 yüksekliği nedenleri

İçindekiler

  • CA 125 nedir?
  • CA 125 neden yükselir?
  • CA 125 kaç olmalı?
  • CA 125 kaç olursa tehlikeli?
  • CA 125 düşüklüğü ne anlama gelir?

Yumurtalık kanseriyle ilişkilendirilen CA 125, genellikle 35 birimin altında olmalıdır ancak endometriozis, enfeksiyon, gebelik veya menstrüasyon gibi durumlarda da yükselebilir. Bu yükselmenin tehlikeli olup olmadığını anlamak için test sonucu, diğer tetkikler ve hastanın genel durumu bir uzman tarafından birlikte değerlendirilmelidir.

CA 125 nedir?

CA 125, kandaki bir tümör belirtecidir ve özellikle yumurtalık kanseri ile ilişkilendirilir. Bunun yanı sıra endometriozis, pelvik enfeksiyonlar, menstrüasyon veya gebelik gibi benign (iyi huylu) durumlar da CA 125 seviyesini yükseltebilir. CA 125 testi, genellikle kanser taraması veya teşhisinde kullanılsa da yalnızca bu belirtece dayanarak kesin bir tanı koymak mümkün değildir.

CA 125 neden yükselir?

CA 125 yüksekliği nedenleri arasında en yaygın olanlar yumurtalık kanseri, endometriozis, pelvik enfeksiyonlar, adet dönemi, gebelik ve karın içinde sıvı birikmesi yer alır. Ayrıca rahim fallop tüpleri veya karaciğer gibi diğer organlarda da hastalıklar CA 125 seviyesini yükseltebilir. Bu nedenle yüksek CA 125 seviyesi her zaman kanser anlamına gelmez ancak daha fazla test ve değerlendirme gerektirir.

CA 125 kaç olmalı?

Genellikle CA 125 seviyesinin 35 birimin altında olması normal kabul edilir. Ancak bu değer kişiden kişiye değişebilir ve bazı durumlarda 35 birimden yüksek değerler de normal olabilir. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda bu değerin biraz daha yüksek olması beklenebilir. CA 125 testi tek başına tanı koymak için yeterli olmadığından diğer testler ve klinik bulgularla birlikte değerlendirilmesi önemlidir.

CA 125 kaç olursa tehlikeli?

CA 125 testi, tek başına tehlikeli olup olmadığını belirlemek için yeterli değildir ancak 35 birimin üzerindeki seviyeler daha fazla inceleme gerektirebilir. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda 35 birimin üzerindeki değerler kanser riski ile ilişkilendirilebilir. Ancak yüksek CA 125 seviyesi her zaman kanser anlamına gelmez. Bu nedenle yüksek CA 125 seviyelerinin değerlendirilmesi için doktor önerisi gereklidir.

CA 125 düşüklüğü ne anlama gelir?

CA 125 düşüklüğü genellikle normal bir durumdur ve genellikle endişe edilecek bir durum anlamına gelmez. Düşük seviyeler, genellikle sağlık sorunlarına işaret etmez ancak tek başına bir teşhis koymak için yeterli değildir.

Anahtar Kelimeler:
sağlık
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