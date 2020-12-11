HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. CAATSA Kapsamında Hangi Yaptırım Maddeleri Yer Alıyor?

CAATSA Kapsamında Hangi Yaptırım Maddeleri Yer Alıyor?

11.12.2020 19:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
CAATSA Kapsamında Hangi Yaptırım Maddeleri Yer Alıyor?

ABD'nin S-400 sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören CAATSA'da 12 yaptırım seçeneği yer alıyor. ABD Başkanı'nın bunlardan en az beşini seçmesi gerekiyor

ABD yönetimi Türkiye’ye Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi nedeniyle kısa adıyla CAATSA olarak bilinen Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası kapsamında bir dizi yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

CAATSA uyarınca, ABD Başkanı’nın 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmesi gerekiyor. Bu olası yaptırım kalemlerinin bazıları kırılgan Türkiye ekonomisini etkileyebilecek sertlikte. Bazıları ise kişi ve kurumları hedef alan adımlarla sınırlı.

2017 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla da yasalaşan CAATSA kapsamında yer alan 12 yaptırım seçeneği şu şekilde:

1- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ABD İhracat-İthalat Bankaları kredi desteği verilmemesi

2- ABD’nin mal ve hizmet ihracatını durdurması

3- ABD mali kurumlarından büyük miktarda kredi tedarik edilememesi. 12 aylık bir süre içinde toplamı 10 milyon doları bulan kredilerin tedarik edilmesinin yasaklanması.

4- Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası mali kurumlardan kredilerin bloke edilmesi

5- ABD hükümeti fonlarına sahip olan ya da ABD’nin doğrudan iş yaptığı mali kurumlara yaptırım uygulanması

6- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarla ABD mal ve hizmetlerine ilişkin sözleşme yapılmaması

7- Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması

8- ABD’nin yetki alanına giren banka ödemeleri ve para transferlerinin yaptırım kapsamına alınması

9- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul edinmesiyle ilgili işlemlerin yasaklanması

10- ABD’deki kişi ve kurumların yaptırım uygulanan kişi ve kurumlarla sermaye veya borç alışverişi ya da yatırım yapmasının yasaklanması

11- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla bağlantılı kurumsal yetkililere vize yasağı getirilmesi

12- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların üst düzey görevlilerine yaptırım uygulanması

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Usame Bin Ladin’in sağ kolu serbest bırakıldıUsame Bin Ladin’in sağ kolu serbest bırakıldı
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Rekor transfer! 190 milyon dolar

Rekor transfer! 190 milyon dolar

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı SinoVac'ın koronavirüs aşısına ilişkin açıklama

DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı SinoVac'ın koronavirüs aşısına ilişkin açıklama

Trump, 130 yıllık geleneği bozdu! İdamlara onay verdi

Trump, 130 yıllık geleneği bozdu! İdamlara onay verdi

Salgında ikinci dalga etkisi altındaki Almanya komple kapanıyor

Almanya tam kapanmaya gidiyor

Usame Bin Ladin’in sağ kolu serbest bırakıldı

Usame Bin Ladin’in sağ kolu serbest bırakıldı

Bikinili fotoğrafı kıskançlık yarattığı için Putin’in ulusal muhafız birliğinden kovuldu

Putin’in ulusal muhafız birliğinden kovuldu

Disney, 10 yeni Star Wars ve Marvel dizisi çekecek

Yeni Star Wars ve Marvel dizileri yolda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.