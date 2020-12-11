CAATSA Kapsamında Hangi Yaptırım Maddeleri Yer Alıyor?

4- Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası mali kurumlardan kredilerin bloke edilmesi

3- ABD mali kurumlarından büyük miktarda kredi tedarik edilememesi. 12 aylık bir süre içinde toplamı 10 milyon doları bulan kredilerin tedarik edilmesinin yasaklanması.

2017 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla da yasalaşan CAATSA kapsamında yer alan 12 yaptırım seçeneği şu şekilde:

CAATSA uyarınca, ABD Başkanı’nın 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmesi gerekiyor. Bu olası yaptırım kalemlerinin bazıları kırılgan Türkiye ekonomisini etkileyebilecek sertlikte. Bazıları ise kişi ve kurumları hedef alan adımlarla sınırlı.

ABD yönetimi Türkiye’ye Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi nedeniyle kısa adıyla CAATSA olarak bilinen Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası kapsamında bir dizi yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

5- ABD hükümeti fonlarına sahip olan ya da ABD’nin doğrudan iş yaptığı mali kurumlara yaptırım uygulanması

6- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarla ABD mal ve hizmetlerine ilişkin sözleşme yapılmaması

7- Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması

8- ABD’nin yetki alanına giren banka ödemeleri ve para transferlerinin yaptırım kapsamına alınması

9- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul edinmesiyle ilgili işlemlerin yasaklanması

10- ABD’deki kişi ve kurumların yaptırım uygulanan kişi ve kurumlarla sermaye veya borç alışverişi ya da yatırım yapmasının yasaklanması

11- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla bağlantılı kurumsal yetkililere vize yasağı getirilmesi

12- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların üst düzey görevlilerine yaptırım uygulanması

