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Çabanın ölümünde boğa da şüpheli

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:02 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde boğazında kesik izleri ile vücudunda darp izleri olduğu tespit edilen çobanın ölümüne ilişkin, 3 şüpheli gözaltına alındı - Ekipler çobanın bölgede başıboş halde dolaşan bir boğanın saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor - Bölgedeki bir boğanın boynuzlarından alınan numuneler laboratuvara gönderildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir çobanın merada ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler çobanın ölümüne başıboş gezen bir boğanın da neden olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Alınan bilgiye göre, dün Kayalı Barajı'nda Celalettin Elikan'ın (60) cesedinin bulunmasına ilişkin Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. 250 polisin katılımıyla bölgede arama yapıldı, herhangi gibi bir suç aleti veya bir bulguya rastlanamadı.

Bu arada ekipler, çobanın bölgede başıboş halde dolaşan bir boğanın saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor

Bölgedeki bir boğanın boynuzlarından alınan numuneler kriminal laboratuvarına gönderildi.

- Olay

Dün "böcek ısırması nedeniyle bir kişinin bayıldığı" ihbarı üzerine Kayalı Barajı civarına giden sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etmiş ve olay yerine gelen polis ile jandarma ekipleri, cesedin Celalettin Elikan'a ait olduğunu belirlemişti.

Boğazında kesik izleri ile vücudunda darp izleri olduğu belirlenen çobanın kol saati de ölü bulunduğu yerden yaklaşık 5 metre uzakta bulunmuştu.

Elikan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ceset çoban olay

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