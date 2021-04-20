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Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti

20.04.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Debi Itno ülkedeki isyancılarla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti

Orta Afrika ülkesi Çad'ın Cumhurbaşkanı İdriss Debi Itno cephe hattında yaralanarak hayatını kaybetti. Çad ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Başkan İdriss Debi Itno hayatını kaybetti. Debi'nin ölümünü duyurmamız büyük bir acı” denildi. Çad Cumhurbaşkanı'nın ülkenin kuzeyindeki isyancılarla girdiği mücadelede hayatını kaybettiği belirtildi. Ordu sözcüsü yaptığı açıklamada "Bölgesel bütünlüğü korurken savaş alanında hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

1990 yılından bu yana ülkeyi yöneten Debi, 11 Nisan'da yapılan seçimlerde 6'ncı kez aday olmuş ve yüzde 79,32'lik bir oy oranıyla seçimin galibi olmuştu. Debi, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana dünyanın en fakir ülkelerinden olan Çad'ı yönetiyordu. Dünya Bankası verilerine göre, ülkede yaşayan insanların yüzde 42'si açlık sınırı altında yaşıyor.

DW, AFP / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

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