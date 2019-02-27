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Çad Cumhurbaşkanı Itno Türkiye'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile Meclis'te görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile Meclis'te bir araya geldi.

Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Itno ile makamında görüştü. Daha sonra Şentop ve Itno, Divan Salonu'nda yapılan heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmelerde, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Türkiye-Çad Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Çad'ın Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet de hazır bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerin ardından Çad Cumhurbaşkanı Itno, Meclis'in, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan bölümlerini ziyaret etti.

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, Itno'ya 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Meclis Genel Kurul Salonunu da gezen Çad Cumhurbaşkanı Itno, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.

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