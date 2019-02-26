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Çad Cumhurbaşkanı Itno, Türkiye’ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 15:59 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelecek Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile görüşecek.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelecek Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun 26- 28 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Itno'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Sayın Idriss Deby Itno, Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirecekler, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkânlarını ele alacaklardır. Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

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