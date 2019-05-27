HABER

Çad'a ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

Çad'a ramazan yardımı

İSTANBUL (AA) - Valide İnsani Yardım Derneği, Çad'daki Afrikalı Müslümanlara Türkiye'den gönderilen gıda yardımlarını ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Njamina Mandalia bölgesindeki 8 köyde tespit edilen yoksul ve ihtiyaç sahibi 325 ailenin gıda yardımları bölgeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Ahmet Yılmaz, ''İnsani yardım faaliyetlerimiz Afrika'nın kurak ve yoksul bölgelerinde ramazan faaliyetleri kapsımında gıda paketi, zekat, fitre, adak kurbanları ve su kuyularıyla buradaki Müslüman kardeşlerimize şefkat eli olmaya devam etmekteyiz. Sadece Türkiye'den değil Avrupa ve Rusya'da ki Türk kardeşlerimizin yardımlarını ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz.''

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp... Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 yaşındaydıAmbulansta korkunç ölüm! Henüz 3 yaşındaydı
Suyu çekilen Manavgat Şelalesi’nde tehlikeli yolculukSuyu çekilen Manavgat Şelalesi’nde tehlikeli yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Valide İnsani Yardım Derneği yardım

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 yaşındaydı

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 yaşındaydı

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Anne ve babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Yeni gelişme

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.