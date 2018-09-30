Çad'da Boko Haram operasyonu: 17 ölü

Çad'da askerlerin Boko Haram'a yönelik operasyonunda 17 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, ordu güçleri cuma ve cumartesi günü Çad Gölü çevresindeki Moussarom ile Ngueleya kasabalarında terör örgütü Boko Haram'a operasyon düzenledi.
Operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirilirken çatışmalarda 3 asker, 3 orman çalışanı ve 1 gümrük memuru hayatını kaybetti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2014'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.
Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!
Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!
Uçakta dehşete düşüren taciz! Uykuya daldı, gözünü açtığında olanlara inanamadı
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum