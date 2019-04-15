HABER

Çad'da Boko Haram saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 20:13 | Son Güncelleme

Askeri noktaya saldırı düzenlenmesi üzerine çıkan çatışmada 63 terörist etkisiz hale getirildi, 7 asker öldü

Çad'ın Kaiga Kindji bölgesinde bulunan Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'ne (MNJTF) ait askeri üsse terör örgütü Boko Haram tarafından saldırı düzenlenmesi üzerine çıkan çatışmada 7 askerin hayatını kaybettiği, 63 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ortak Görev Gücü Komutanı General Bouba Dobekreo, yaptığı açıklamada, pazarı pazartesiye bağlayan gece Boko Haram unsurlarının Kaiga Kindji'deki üsse saldırı düzenlediğini belirtti.

Üsteki kuvvetlerin saldırıya karşılık verdiğini kaydeden Dobekreo, çıkan çatışmada 63 Boko Haram mensubunun öldürüldüğünü ifade etti.

Çatışmada 7 askerin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazlasının yaralandığını belirten General Dobekreo, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını dile getirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Çad Gölü havzasındaki ülkeler, örgütle mücadele için 2015'te MNJTF'yi kurmuştu.

PARTNERO şu anda ülkenin en ünlü isimlerinden biri! Kim olduğunu öğrenen şoke oluyorO şu anda ülkenin en ünlü isimlerinden biri! Kim olduğunu öğrenen şoke oluyor
İmamoğlu: İnşallah YSK en yakın zamanda kararı netleştirirİmamoğlu: İnşallah YSK en yakın zamanda kararı netleştirir
Mehmet Kanar mazbatasını aldıMehmet Kanar mazbatasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boko haram Çad

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' açıklamasına CHP'den yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' açıklamasına CHP'den yanıt!

Binali Yıldırım'ın 'oy farkı' açıklamasına jet yanıt!

Binali Yıldırım'ın 'oy farkı' açıklamasına jet yanıt!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki kan tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki kan tartışma çıkardı

G.Saray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

G.Saray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

Son dakika: YSK'dan Maltepe'de oy sayımı kararı

Son dakika: YSK'dan Maltepe'de oy sayımı kararı

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.