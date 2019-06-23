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Çad'da Boko Haram saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 13:53 | Son Güncelleme

Çad Gölü havzasında düzenlenen saldırıda 7 asker öldü

Çad'ın güneybatısında terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram militanları, Çad Gölü havzasındaki Ngouboua köyünde bulunan askeri birliğe saldırı düzenledi. Saldırıda 7 asker ölürken, 13 asker de yaralandı.

Yaralı askerler başkent Encemine'deki hastanelere kaldırıldı.

Boko Haram'ın Çad Gölü'nde Kamerun'a ait bir adada haziran başında düzenlendiği saldırıda asker ve sivil 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Örgüt, son zamanlarda Çad Gölü havzasındaki saldırılarını artırdı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Çad Gölü havzasındaki ülkeler, örgütle mücadele için 2015'te Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nü kurdu.

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Anahtar Kelimeler:
asker boko haram Çad Gölü saldırı

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