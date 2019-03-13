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Çad'da ilk Afrika Tarım Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 20:33 | Son Güncelleme

Kıtadaki ilk tarım fuarı özelliğini taşıyan SAFAGRI, 15 Mart'a kadar sürecek

Çad'ın başkenti Encemine'de ilk Afrika Tarım Fuarı (SAFAGRI) düzenlendiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Çad hükümeti ve Sahel'de Kuraklığın Denetimi Devletlerarası Komitesi (CILSS) ortaklığıyla düzenlenen fuar, "Ekonomik, iklimsel ve güvenlik tehditleri karşısında tarımsal değer zincirinin dönüştürülmesi" teması ile gerçekleştiriliyor.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, SAFAGRI fuarının, Afrika ülkeleri arasındaki ticareti artırmak ve kıtadaki ekonomik kalkınmayı hızlandırma amacıyla enerjilerini ve kaynaklarını birleştirmeyi amaçladığını belirtti.

Tarım, besi hayvancılığı ile balıkçılığın mükemmel kalkınma fırsatları olduğuna, gıda ve beslenme güvenliğinin sağlanmasına büyük katkıda bulunduğuna dikkati çeken Debi, ülkesi Çad'ın tarım sektöründe önemli bir potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Yaklaşık 40 ülkenin katıldığı fuar, 15 Mart cuma günü sona erecek.

Fuarı 25 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuar kapsamında açılacak 200 standın yanı sıra danışma toplantıları, satışlar, konferans, seminer, belgesel film gösterileri ve çalıştaylar yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Tarım Fuarı Çad SAFAGRI

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