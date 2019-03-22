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Çad'da kaybolan askeri helikopterin enkazı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 14:33 | Son Güncelleme

Helikopterdeki 4 mürettebatın cansız bedenine de ulaşıldı

Çad'da geçen haftadan bu yana haber alınamayan askeri helikopterin enkazının ülkenin kuzeyinde bulunduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 13 Mart'ta hava kontrol merkeziyle irtibatı kesilen helikopter, Çad'ın kuzeyindeki Faya Largeau'nun 60 kilometre doğusunda bulundu.

Bir deve çobanı tarafından Nijer sınırı yakınında bulunan helikopterdeki biri Rus, 4 mürettebatın da yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Çad Ordusu, helikopterin durumuyla ilgili henüz açıklama yapmazken, cesetlerin nakli için bölgeye askeri uçak gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri helikopter Çad

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