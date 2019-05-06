İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbenin önlenmesinde önemli rol oynayan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi Çad'da açtığı su kuyusuna verildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ndjamena şehrinde yer alan Buddatbakara köyünde açılan "Şehit Ömer Halisdemir Su Kuyusu", şiddetli kuraklık yaşanan bölgede bin 500’den fazla kişinin su ihtiyacını karşılayacak.

Valide İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Muhammed Faruk Pirdal, Halisdemir'in şehadetinin Afrika'daki Müslümanlara su bereketi olarak yansıdığını anlattı.

Pirdal, "15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini engelleyen yüzlerce kahramanımızdan biri olan Ömer Halisdemir kardeşimizin ismini, böyle güzel anlamlar taşıyan bir çalışmaya vermek istedik. Bu kuyu, darbe girişimini ilk kınayan ülkelerden birisi olan Çad'da açılması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Köyde susuzluk, kuraklık ve açlık gibi insani krizlerin giderek arttığına kaydeden Pirdal, açılan su kuyusunun, yakınlarda başka bir su kaynağı bulunmaması açısından da önem taşıdığını belirterek, "Hayırsever bağışçılarımızdan gelen yardımlarla su kuyuları açmaya hızla devam ediyoruz. Buradan kuyuların açılmasına katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

