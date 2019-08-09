Çad’da toplumlararası çatışma: 37 ölü

Orta Afrika ülkelerinden Çad’da yaşanan toplumlararası çatışmada 37 kişi hayatını kaybetti.

Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby, Çad’ın Ouaddai bölgesinde 3 gün önce yaşanan toplumlararası silahlı çatışmada 37 Çadlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Libya’dan gelen yasadışı silahların yayılmasıyla çatışmaların arttığı belirtiliyor. Deby, çobanlar ile çiftçiler arasında yaşandığı belirtilen silahlı çatışmanın endişe verici ulusal bir mesele haline geldiğini belirtti. Deby, silahsızlanma için özel birimlerin oluşturulmasına dikkat çekerek konuyla bizzat ilgileneceğini vurguladı.

