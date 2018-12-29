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Çad'dan Sudan'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 00:19 | Son Güncelleme

Çad, muhalif gösteriler nedeniyle zor günler geçiren Sudan’a destek olacağını açıkladı

HARTUM (AA) – Çad, muhalif gösteriler nedeniyle zor günler geçiren Sudan’a destek olacak.

Çad Devlet Başkanı İdris Debi’nin temsilcisi Abdülkerim İdris, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile başkent Hartum’da bir araya geldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya göre, görüşmede İdris, ülkesinin Sudan "hükümeti ve halkı" na verdiği desteği ifade etti ve Sudan’ın bölgede güvenliği ve barışı sağlama çabalarını takdir ettiğini iletti.

İdris, Hartum ziyaretinin "iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, özellikle de iki devlet başkanı arasındaki sürekli iletişim ve istişare çerçevesinde" gerçekleştiğini belirtti.

İki ülke arasında özel ilişki bulunduğunu aktaran temsilci, "Sudan’ın istikrarının Çad’ın istikrarını temsil ettiğini" kaydetti.

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Çad Sudan

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