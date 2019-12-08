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Cadde ortasında 2 kayınbiraderini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 19:30 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, Ali Ş., sokak ortasında, tartıştığı kayınbiraderleri Şaban K.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, Ali Ş., sokak ortasında, tartıştığı kayınbiraderleri Şaban K. (26) ve Ferhat K.'yı (23) bıçakladı. Yaralı 2 kardeş hastaneye kaldırılırken, kaçan Ali Ş., yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde, kentin en işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Ali Ş., karşılaştığı kayınbiraderleri Şaban K. ve Ferhat K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş., 2 kayınbiraderini bıçakladı. İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Ş., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerden bazıları yaralıların kanamalarını durdurmak için müdahalede bulunurken, kardeşlerden birinin eşi kucağında bebeğiyle gözyaşları içinde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Bu sırada çevrede oluşan kalabalık merakla olanları izledi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptığı 2 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ali Ş., polis ekiplerince kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Ali Ş.'nin ifadesinde 'namus meselesi'nden olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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