HABER

Cadde ortasında 2 kayınbiraderini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 00:38 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, Ali Ş., sokak ortasında, tartıştığı kayınbiraderleri Şaban K.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, Ali Ş., sokak ortasında, tartıştığı kayınbiraderleri Şaban K. (26) ve Ferhat K.'yı (23) bıçakladı. Yaralı 2 kardeş hastaneye kaldırılırken, kaçan Ali Ş., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, kentin en işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Ali Ş., karşılaştığı kayınbiraderleri Şaban K. ve Ferhat K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş., 2 kayınbiraderini bıçakladı. İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Ş., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerden bazıları yaralıların kanamalarını durdurmak için müdahalede bulunurken, kardeşlerden birinin eşi kucağında bebeğiyle gözyaşları içinde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Bu sırada çevrede oluşan kalabalık merakla olanları izledi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptığı 2 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ali Ş., polis ekiplerince kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Ali Ş.'nin ifadesinde 'namus meselesi'nden olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

PARTNERDünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldıDünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldı
Silivri'de çiftlik evinde çatı yangınıSilivri'de çiftlik evinde çatı yangını
Ev yangınında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardıEv yangınında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Resmen duyuruldu! Yürürlüğe girdi

Resmen duyuruldu! Yürürlüğe girdi

Polis oradan ayrılmıyor! Talimat verildi

Polis oradan ayrılmıyor! Talimat verildi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

CHP'den ihraç edilmişti! Yeni parti kararı

CHP'den ihraç edilmişti! Yeni parti kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev yangınında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Ev yangınında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Ataşehir'de taciz görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü yakalandı

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! O sapık yakalandı

İzmir'de 216 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 216 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'deki 'LAS Tesis' performansına ilişkin açıklama

Valilik'ten 'Las Tesis' açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD ve Rusya'ya çağrı

Türkiye'den ABD ve Rusya'ya çağrı

Zonguldak'ta kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.