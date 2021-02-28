Cadde ortasında bıçaklandı! Yardımına oto lastikçi yetişti

Olay, dün öğle saatlerinde Yenimahalle Avcılar Mahallesi Karahöyük Caddesi üzerinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir genç, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı. Bacağından yaralanan genç koşarak çevredeki oto lastikçiye sığınıp, yardım istedi. Bunun üzerine iş yeri sahibi, sargı bezini kan kaybını durdurmak için yaralının bacağına sardı. Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci sedyeyle iş yerinden çıkartıp ambulansa taşıdı. Hastanede tedavi altına alınan gencin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis genci bıçaklayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bıçaklanan gencin koşarak iş yerine sığınması ve burada ilk müdahalenin yapılması yer aldı. Ayrıca, olaydan sonra çok sayıda polisin olay yerine geldiği ve yaralı gencin ambulansla hastaneye götürüldüğü görüldü.

İHA



