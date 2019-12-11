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Cadde ortasında drift yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 17:46 | Son Güncelleme

MERSİN'de otomobiliyle cadde ortasında drift yapan sürücü, trafiği durma noktasına getirdi.

Cadde ortasında drift yaptı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de otomobiliyle cadde ortasında drift yapan sürücü, trafiği durma noktasına getirdi.
Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Kushimato Sokağı'ndan süratli bir şekilde çıkan aracın sürücüsü, çok sayıda aracın geçtiği Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı üzerinde drift yapmaya başladı. Sağa sola savrulan kırmızı renkli araç nedeniyle trafik akışı aksadı. Diğer araçlara çarpmaktan sonra anda kurtulan aracın sürücüsü tehlikeli şekilde yoluna devam ederek gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

Cadde ortasında drift yaptı

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