Cadde ortasında feci anlar! Saniye saniye görüntülendi

Olay, akşam 18.30 sularında Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan'dan Yalova'ya ablasının yanına gezmeye gelen Hüseyin Zilfioğlu (21) Yalova-İzmit karayolunda yolun karşısına geçmek için harekete geçti.

Sürüklenen genç park halindeki 56 LSA 70 plakalı aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Zilfioğlu'nu gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Zilfioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Zilfioğlu'nun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından cenazenin defnedilmek üzere Azerbaycan'a götürüleceği öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Üç şeritli yolda, kırmızı ışık yanmasına rağmen bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Zilfioğlu'na, ilk şeridi geçip ikinci şeride geldiğinde hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan bisikletli gence, üçüncü şeritten de gelen başka bir otomobilin çarptığı görüldü. Kaza sonucunda yola savrulan gence yardım etmek için vatandaşların koştuğu görüldü. (İHA)