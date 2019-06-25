HABER

Cadde ortasında feci anlar! Saniye saniye görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

Azerbaycan'dan tatil için Yalova'ya gelen genç, kırmızı ışıktan bisikletle geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, akşam 18.30 sularında Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan'dan Yalova'ya ablasının yanına gezmeye gelen Hüseyin Zilfioğlu (21) Yalova-İzmit karayolunda yolun karşısına geçmek için harekete geçti.

Kırmızı ışığa aldırış etmeyen Zilfioğlu'na, 2 otomobil peş peşe çarptı. Yolun karşısında geçmek isteyen Zilfioğlu'na ilk önce M.T. idaresindeki 34 ABF 616 plakalı araç çarparken aracın çarpmasıyla savrulan genç İ.E. yönetimindeki 56 AY 211 plakalı aracın üzerine düşerek bir süre sürüklendi.
Sürüklenen genç park halindeki 56 LSA 70 plakalı aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Zilfioğlu'nu gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Zilfioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Zilfioğlu'nun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından cenazenin defnedilmek üzere Azerbaycan'a götürüleceği öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Üç şeritli yolda, kırmızı ışık yanmasına rağmen bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Zilfioğlu'na, ilk şeridi geçip ikinci şeride geldiğinde hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan bisikletli gence, üçüncü şeritten de gelen başka bir otomobilin çarptığı görüldü. Kaza sonucunda yola savrulan gence yardım etmek için vatandaşların koştuğu görüldü. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Kaza

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Kimse teşhis koyamıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

On Numara sonuçları 24 Haziran: Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Haftanın sonuçları belli oldu

Kütahya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Günlük burç yorumları 25 Haziran Salı - Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atama

Bakanlıklar peş peşe açıklandı! Terör örgütü PKK'ya darbe

Bakanlıklar peş peşe açıklandı! Terör örgütü PKK'ya darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.