HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı

Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı

01.04.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de yolda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeleri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1/

Mersin’de yolda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeleri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen olaydan sonra kaçan zanlı, polise yakalanmamak için bir apartmanda zorla girdiği evde yorgan altında saklanmaya çalışırken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milli Caddesi üzerinde yürüyen B.Ç. isimli kadının boynundaki altın kolyeler, karşı yönden gelen bir şahıs tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi takip sonucunda bir apartmana girdiğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda şahsın müşteki N.K.’nin ikametine zorla girdiği tespit edildi. Bunun üzerine evde arama yapan ekipler, şüpheliyi yatak odasında, yorganın altında saklanırken yakaladı. Çalınan kolyeler ise binanın içerisindeki posta kutusunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.C.İ., çıkarıldığı mahkemece kapkaç ve konut dokunulmazlığı ihlalinden tutuklandı. Emniyet çıkışı görüntülenmemek için kapüşonunu takıp, yüzünü eğen şüpheli, gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı.

Kapkaç anı kameralara yansıdı
Öte yandan şüphelinin, kadının boynundan kolyeleri alıp, kaçması ve vatandaşların kovalaması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre yolda yürüyen kadının karşısından gelen şüpheli, bir anda altın kolyeleri alarak kaçıyor. Kadın neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlar kaçan şüpheliyi kovalıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
Çavuşoğlu duyurdu! Kimlikle seyahat dönemi başladıÇavuşoğlu duyurdu! Kimlikle seyahat dönemi başladı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

1 Aralık 2020'de başlamıştı, bugün sona erdi! Kuyruğun sonu gelmedi

1 Aralık 2020'de başlamıştı, bugün sona erdi!

Prof. Dr. Ceyhan'dan çok önemli 'tek doz aşı' uyarısı

Prof. Dr. Ceyhan'dan çok önemli 'tek doz aşı' uyarısı

İstanbul'da gizli tarih: Bir kum tabakasını temizledikten sonra izler ortaya çıktı

İstanbul'da gizli tarih: Bir kum tabakasını temizledikten sonra izler ortaya çıktı

Yehova şahidi olan ünlüler | İşte Yehova şahidi olmanın kuralları ve yasakları...

İşte Yehova şahidi olan ünlüler

Son Dakika: Çavuşoğlu duyurdu! Azerbaycan'a kimlikle seyahat başladı

Çavuşoğlu duyurdu! Kimlikle seyahat dönemi başladı

Adana polisi katliamı önledi! Silahlarla yakalandılar

Katliama gidiyorlardı! Yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.