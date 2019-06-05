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Cadde ortasında karısına kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 13:41 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu karısına cadde ortasında kurşun yağdırdı.

Bahçelievler’de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu karısına cadde ortasında kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın ağır yaralanırken, polis olayın ardından kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen 30 yaşlarındaki Ayşegül C., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasında olduğu kocası H.E.C.’nin silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz kadın, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 7 kurşunla ağır yaralandı. H.E.C. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı kadını ambulansa Çapa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, olay mahallinde çok sayıda boş ve dolu mermi kovanı buldu. Polis ekipleri saldırının ardından kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

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