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Cadde ortasında kurşun yağdırdı, ortalık savaş alanına döndü! Korku dolu anlar kamerada

30.01.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Silahına sarılan bir şahıs, cadde ortasında kavga ettiği kişilere kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaralandı. Korku dolu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

Cadde ortasında kurşun yağdırdı, ortalık savaş alanına döndü! Korku dolu anlar kamerada

Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Hocaömer Cami yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.

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Birbirine saldıran şahıslardan biri belinde bulunan silahı çıkararak kavga ettiği şahsa defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olmak istemeyen bir şahıs ise park halindeki araçların etrafında dönüp durdu.

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Silah ve bıçakların kullanıldığı kavga anları kameralara saniye saniye yansırken kavgada 1 kişi bıçak darbesiyle bir kişi ise darp neticesi yaralandı.

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Bıçak darbesiyle yaralanan E.D., isimli şahıs arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılırken darp neticesi yaralanan Y.U., isimli şahsa ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

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Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kavga yerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan tabancadan çıkan iki mermi ise park halindeki iki aracın camına isabet etti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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Adıyaman bıçaklı saldırı silahlı kavga

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