HABER

Cadde ortasında saçından çekip yerde sürüklediler

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 19:28 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da N.K.

Cadde ortasında saçından çekip yerde sürüklediler

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da N.K. isimli kadın, hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla tartıştığı akrabası olan 2'si kadın, 3 kişi tarafından sokak ortasında dövülerek, yerde sürüklendi. Kadının dövülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 2 gün önce Şehitlik mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, N.K., dedikodusunu yaptıkları iddiasıyla akrabası olan 2 kadınla sokakta tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimlikleri belirsiz kadınlar ile bir erkek, N.K.'yı sokak ortasında saçından çekip, bir süre yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle N.K., 3 kişinin elinden kurtarıldı. Kadının dövülmesi cep telefonuyla görüntülenirken, N.K.'nın, kendisini döven 2'si kadın 3 kişiden şikayetçi olmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Cadde ortasında saçından çekip yerde sürükledilerCadde ortasında saçından çekip yerde sürükledilerCadde ortasında saçından çekip yerde sürüklediler

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileriİçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri
Sokak köpeklerine kemerle işkence uyguladılarSokak köpeklerine kemerle işkence uyguladılar
Şemdinli'de gümrük kaçağı sigara, akaryakıt ve çay ele geçirildiŞemdinli'de gümrük kaçağı sigara, akaryakıt ve çay ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Baldız enişte aşkı dizinin başını yaktı! ATV hemen yayından kaldırdı

Baldız enişte aşkı dizinin başını yaktı! ATV hemen yayından kaldırdı

CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu

CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında dedikodu kavgası: Saçından çekip yerde sürüklediler

Sokak ortasında dedikodu kavgası

Öğrenci servisinde mide bulandıran olay

Öğrenci servisinde mide bulandıran olay

'Aldatıyorsun' dedi, tüfekle öldürdü!

'Aldatıyorsun' dedi, kabusu yaşattı!

Bu da Trabzonlu vatandaşın kış bahçesi

Bu da Trabzonlu vatandaşın kış bahçesi

Amatör balıkçının oltasına takıldılar! Her şey 4 saatte oldu

Amatör balıkçının oltasına takıldılar! Her şey 4 saatte oldu

6 çocuk babası! Ağlaya ağlaya izledi

6 çocuk babası! Ağlaya ağlaya izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.