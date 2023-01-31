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  4. Cadde ortasında silahlı çatışma kamerada! Birbirlerine kurşun yağdırdılar

Cadde ortasında silahlı çatışma kamerada! Birbirlerine kurşun yağdırdılar

31.01.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de motosikletle seyreden kasklı saldırganlar, cadde üzerindeki iki şahsa silahlı saldırı düzenledi. Şahıslar da saldırıya silahla karşılık verince, cadde ortasında kısa süreli silahlı çatışma yaşandı. Saldırı anları saniye saniye kameralara yansırken, motosikletle kaçan saldırgan üst sokakta da iki kişiyi silahla vurup yaraladı. Polis, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. İşte korkutan olayın detayları...

Şişli Mecidiyeköy’de önceki ay meydana gelen olayda motosikletle sokak üzerinde seyreden kasklı iki şahıs, saat 20.00 sıralarında sokak arasından cadde üzerine geçiş yaptı. Saldırganlar ardından cadde üzerinde yaya olarak duran iki şahsa silahla ateş açtı. Saldırganlar motosikletle sokağa girerek kaçmaya başlarken, caddedeki iki şahıs saldırıya silahla karşılık verdi. Bunun üzerinde sokak üzerindeki kısa süreli bir çatışma yaşandı.

KISA SÜRELİ ÇATIŞMA ÇIKTI

Olayın ardından yaralı 2 şahıs yere yığılırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, motosikletli saldırganların olaydan hemen sonra bir üst sokakta 2 kişiyi daha silahla yaraladıkları ortaya çıktı.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kasklı iki şahıs motosikletle seyrediyor. Şahıslar ardından cadde üzerindeki iki kişiye ateş açıyor. Şahıslar ardından sokak arasına girip kaçmaya başlıyor. Saldırıya uğrayan iki kişi ise silahlarını çekerek saldırganların arasından ateş açıyor. Caddedeki vatandaşlar ise panik yaşıyor. Yaralanan kişiler ise topallayarak bir süre sonra yere yığılıyor.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Öte yandan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipler ise cadde üzerinde inceleme yaparak kovanları delil torbasına koydu. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İHA

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