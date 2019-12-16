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Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:41 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan ilçesinde iki grup cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdı.

Erzurum’un Horasan ilçesinde iki grup cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, Horasan Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşılaşan iki grup bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi belirlenemeyen kişiler yerde buldukları sopalarla birbirine saldırdı. Şahısları vatandaşlar güçlükle ayırdı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çıkan kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

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