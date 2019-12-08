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Cadde ortasında tartıştığı kayınbiraderlerini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

Karabük’te bir kişi cadde ortasında tartıştığı 2 kayınbiraderini bıçakladı.

Karabük’te bir kişi cadde ortasında tartıştığı 2 kayınbiraderini bıçakladı. Kayınçolarını bıçaklayarak kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kemal Güneş Caddesi üzerinde Şaban K. (26) ve kardeşi Ferhat K. (23) karşılaştıkları enişteleri Ali Ş. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ş. yanında taşıdığı bıçakla Şaban K. ve Ferhat K.’yı bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde kalan her iki kardeşe çevredeki vatandaşlar tampon yaparken, yaralanan şahıslardan birinin eşi ise kucağında bebeği ile eşinin başından ayrılmayarak gözyaşları döktü. Yaralı kardeşler cadde üzerindeki taşa oturarak ambulans beklerken, meraklı vatandaşlar ise yaşananları film gibi izledi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırırken, yaralı kardeşler 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat K.’nın durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Kıskıvrak yakalandı
Öte yandan bıçaklanarak yaralanan abi kardeş kendilerini bıçaklayanın enişteleri Ali Ş. olduğu bilgisini vermesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şahsı suç aleti bıçak ile birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete getirilen Ali Ş., namus meselesinden dolayı kayınçolarını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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