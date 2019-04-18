Cadde savaş alanına döndü! Dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Talihsiz kazada 06 plakalı otomobil savrulurken, diğer araç ise refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücüler Merve Y., Aydın E. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe K. ve İsmet K. yaralandı.