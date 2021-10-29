HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cadde üzerinde satırlı bıçaklı dehşet! Vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı

Cadde üzerinde satırlı bıçaklı dehşet! Vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı

29.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında başlayan tartışma, birden bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri pideciden aldığı satırla, diğeri ise döner bıçağı ile cadde üzerine adeta terör estirdi. Şahısların ellerindeki kesici aletle caddede koşmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Caddenin en işlek olduğu saatlerde meydana gelen olay sebebiyle vatandaşlar panikle sağ sola kaçıştı.

Cadde üzerinde satırlı bıçaklı dehşet! Vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı

Olay, dün Körfez ilçesi Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan A.D. ile Mustafa G., cadde üzerinde karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşü. A.D. tarafından darp edilen Mustafa G., babasını arayarak olayı anlattı. A.D., Mustafa G.’nin olay yerine gelen babasına da saldırdı.

SATIRLA YÜZÜNÜ KESTİ

Ardından olay yerine Mustafa G.’nin ağabeyi Yasin G. geldi. Babası ve kardeşinin darp edildiği görerek öfkelenen Yasin G., cadde üzerindeki pideciden aldığı satır ile A.D.’nin yüzünü kesti. Yaralanan A.D. ise kavganın daha da büyümesiyle cadde üzerindeki başka bir işe yerinden döner bıçağı alarak, Yasin G.’nin üzerine koştu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.D., Yasin G.’nin üzerine koştuğu sırada bölgeye gelen polis ekipleri olaya hemen müdahale etti. Şahıslar gözaltına alındı.
Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

VATANDAŞLAR PANİKLE SAĞ SOLA KAÇIŞTI

Öte yandan caddenin en işlek olduğu saatlerde meydana gelen olay sebebiyle vatandaşlar panikle sağ sola kaçıştı. Şahısların ellerindeki kesici aletlerle caddede koşmaları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. (İHA)

Sokak ortasında taşlı-sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndüSokak ortasında taşlı-sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERÜnlü isimlerden 29 Ekim mesajlarıÜnlü isimlerden 29 Ekim mesajları
Dünürlerin kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralıDünürlerin kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Mahkeme salonu buz kesti! 5 yaşındaki kız: Dilini ağzıma soktu

Mahkeme salonu buz kesti! 5 yaşındaki kız: Dilini ağzıma soktu

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Acun Ilıcalı'dan Türk teknik direktör bombası

Acun Ilıcalı'dan Türk teknik direktör bombası

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.