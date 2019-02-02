Cadde ve bahçeler sular altında

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sağanak yağış caddeler ile narenciye bahçelerini göle çevirdi.
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken alt yapının yetersiz olduğu caddeler sular altında kaldı. Yolun karşısına geçmek isteyen yayalar uzun süre yağmur sularının çekilmesini bekledi. Araç sürücüleri ise göle dönen caddelerden geçerken zor anlar yaşadı. Bazı evlerin girişini su bastı. Narenciye bahçeleri sular altında kaldı.
Yağış sonrası yağmur sularının biriktiği caddede lastik bot ile gezinti yapmaya çalışan genç ise ilginç görüntüler oluşturdu.
Facianın görüntüleri ortaya çıktı!
ABD'den kritik Venezuela açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!
İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum