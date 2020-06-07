Caddebostan'daki görüntülerle ilgili dikkat çeken açıklama: Bir sonucu olacaktır

Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk canlı yayına bağlandı ve son dakika açıklamalarından bulundu. Sahilde mesafeyi hiçe sayarak eğlenenler ile ilgili ve çocuğuyla maskesiz minibüse binen kadınla ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi. Tedbirlerin kaldırıldığı İran'da vaka artışlarının görülmesi üzerine "Bunun şakası yok. Maskesiz, mesafesiz yapılan her temasız bir sonucu olacaktır" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamaları şöyle;

(Çocuğuyla minibüse maskesiz binen kadının tepkileri)

İzledim onu. Kabul edilemez bir şey. Bir süre sonra da insanlar da çekinmeye başlayacak. Kesinlikle devletin yaptırım getirmesi lazım. "Ben maskemi takmıyorum istersen yaklaşma" gibi konuşmalar son derece yanlış. Devletin yaptırım uygulaması lazım.

Yavaş yavaş insanlarda aldırmamazlık görüyoruz. İran da vaka sayılarını düşürmüştü. Tedbirleri kaldırmıştı. Şuanda İran ilk vaka sayılarından daha fazla vaka sayılarını görüyor. Caddebostan'daki görüntüler vaka sayıları artırır mı azalmasını mı engeller bunu 1-2 hafta içerisinde göreceğiz ama mutlaka bir olumsuz etkisi olacak. Demek ki şunu gördük. İnsanların isteğine bırakarak olmuyor.