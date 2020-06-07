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Caddebostan'daki görüntülerle ilgili dikkat çeken açıklama: Bir sonucu olacaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 14:04 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da tepki gösterdiği Kadıköy'deki Caddebostan sahilindeki görüntülerle ilgili Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Maskesiz, mesafesiz yapılan her temasız bir sonucu olacaktır" dedi.

Caddebostan'daki görüntülerle ilgili dikkat çeken açıklama: Bir sonucu olacaktır

Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk canlı yayına bağlandı ve son dakika açıklamalarından bulundu. Sahilde mesafeyi hiçe sayarak eğlenenler ile ilgili ve çocuğuyla maskesiz minibüse binen kadınla ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi. Tedbirlerin kaldırıldığı İran'da vaka artışlarının görülmesi üzerine "Bunun şakası yok. Maskesiz, mesafesiz yapılan her temasız bir sonucu olacaktır" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamaları şöyle;

(Çocuğuyla minibüse maskesiz binen kadının tepkileri)

İzledim onu. Kabul edilemez bir şey. Bir süre sonra da insanlar da çekinmeye başlayacak. Kesinlikle devletin yaptırım getirmesi lazım. "Ben maskemi takmıyorum istersen yaklaşma" gibi konuşmalar son derece yanlış. Devletin yaptırım uygulaması lazım.

Yavaş yavaş insanlarda aldırmamazlık görüyoruz. İran da vaka sayılarını düşürmüştü. Tedbirleri kaldırmıştı. Şuanda İran ilk vaka sayılarından daha fazla vaka sayılarını görüyor. Caddebostan'daki görüntüler vaka sayıları artırır mı azalmasını mı engeller bunu 1-2 hafta içerisinde göreceğiz ama mutlaka bir olumsuz etkisi olacak. Demek ki şunu gördük. İnsanların isteğine bırakarak olmuyor.

Bunun şakası yok. Maskesiz, mesafesiz yapılan her temasız bir sonucu olacaktır.

PLAJLARDAKİ MESAFE

Kabul etmek lazım ki herkes böyle değil. Belli davranışlar sergiliyor. Son derece dikkat eden uygulayan sorumluluk insanlar da var. Buna yönelik bir önlem geliştiriliyor. Plajlarda maske takmak kolay bir şey değil. Kimsenin 1 metre yanına şezlong koyacağım deme hakkı yok. Onlara yaptırım uygulanmalı. Bunu bozan insanlara bir kontrol yaptırım mekanizması geliştirilmeli. 1.5 metrede yakın maskesiz temas kuran insanların sorun oluşturacağı kesin zaten. 2 metreye çıkarılırsa bu mesafe 2 misli daha fazla koruyor bu sizi.

Aşılarla ilgili yüzlerce çalışma var. İngilizlerin geliştirdikleri ve Çinlilerin aşıları ön planda. İnsan üzerinde çalışmalar başladı. Bazı arkadaşlar bu çalışmaları heyecanlanarak karşılıyorlar ama yeteri kadar üretilecek, ucuz olacak, ulaşılabilir olacak... Böyle bir aşının yapıp uygulanma şansı yüzde 5'i geçmiyor malesef ki...

SITMA İLACI

Çok eksiği vardı çalışmanın. Dergi yeniden inceleneceğini söyledi. Türkiye ile ilgili verilece gerçeği yansıtmıyor. Sıtma ilacı etkili midir? Evet diyecek kadar yeteri veri yok elimiz. Zararlı mıdır? Zararlıdır diyecek bir veri yok elimizde. Ölüm sayısı yoğun bakımda azalma sayısı başladı. Artık herkes öğrendi yaşlıları daha çok öldürüyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Vatandanşlarımızın kurallara çok iyi uyduğunu ve uyacağını geçmişte de gördük zaten, problem yok. Mümkün olduğu kadar insanlarda uzak durarak, temas etmeden dolaşsınlar dışarıda. Haftanın belli günlerinde kuaförler, marketler, AVM'ler sadece bunlara ayrılacak bir yer olmalı.

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