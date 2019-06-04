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Caddebostan Plajı bayramın ilk günü İstanbulluların akınına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 14:32 | Son Güncelleme

İstanbul’da bayramın ilk günü sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti.

İstanbul’da bayramın ilk günü sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti. Kadıköy Caddebostan’daki halk plajı yoğun ilgi görürken, herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı plaj kenarında cankurtaran ve ambulans hazır bekletildi.
Ramazan ayının sonra ermesiyle İstanbullular bayramın ilk günü kendilerini plajlara attı. Bayramla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Yakası’nda Caddebostan’da açılan halk plajına vatandaşlar akın etti. Kendilerini serin sulara atan vatandaşlar, denizin keyfini doyasıya çıkardı. Plajdaki doluluk oranının yüksek olduğu görüldü. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı cankurtaranlar sahil boyunca botla devriye gezdi. Ayrıca plajın hemen dış tarafında bir ambulans da hazır bekletildi. Bayramın ilk gününde adeta dolup taşan plaj, İHA tarafından havadan görüntülendi.

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