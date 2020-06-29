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Caddebostan Sahili'nde gece yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 23:00 | Son Güncelleme

Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda vatandaşların en çok vakit geçirdiği noktalardan biri olan Caddebostan Sahili'nde sabah saatlerinde olduğu gibi akşam da yoğunluk yaşandı.

Vatandaşların bir kısmı çimlerde arkadaşlarıyla vakit geçirirken, kimileri ise sahilde yürüyüş yaptı. Vatandaşların bazıları maske takma kuralına uyarken kimilerinin maske takmadığı görüldü.

POLİS MASKE DENETİMİ YAPTI

Polis ekipleri ise sahilde yürüyen vatandaşlara yönelik maske denetimi yaptı. Maskesiz bir şekilde dışarıda dolaşanlar tek tek durdurularak cezai işlem uygulandı. (DHA)

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