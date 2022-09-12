HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Caddebostan Sahili'nde kavga! Yere yatırıp öldüresiye dövdüler

Caddebostan Sahili'nde kavga! Yere yatırıp öldüresiye dövdüler

12.09.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde çekilen görüntüler dehşete düşürdü. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir gencin yere yatırılarak öldüresiye dövülmesi kameralara yansıdı.

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kavga dehşete düşürdü. İddiaya göre, sahilde karşılaşan iki genç grubu arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gençler tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu.

YERE YATIRILIP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Kavga esnasında tek kalan genci yere yatıran grup tekme ve yumruklarla saldırdı.

1

O ANLARA KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YER

Görüntülerde birbirine tekme ve yumruklarla saldıran gençlerin hakaretler savurduğu görülüyor.

2

Canlı yayında şoke eden anlar! Muhabiri dövüp gasp ettilerCanlı yayında şoke eden anlar! Muhabiri dövüp gasp ettiler

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran vahşet! Cesedi yol kenarında bu halde bulunduKan donduran vahşet! Cesedi yol kenarında bu halde bulundu
İstanbul'da AVM'de silahlı kavga! Yaralılar varİstanbul'da AVM'de silahlı kavga! Yaralılar var
Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Caddebostan kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Erdoğan "Katılmayı düşünüyorum" demişti! Tüm dünyada gündem oldu

Erdoğan "Katılmayı düşünüyorum" demişti! Tüm dünyada gündem oldu

Ne yaptın Ahmet Çakar... Tepkiler çığ gibi!

Ne yaptın Ahmet Çakar... Tepkiler çığ gibi!

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

Kaşınmaya devam ediyorlar, bu Yunanistan'a bir uyarıdır

Kaşınmaya devam ediyorlar, bu Yunanistan'a bir uyarıdır

İlginizi Çekebilir

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.