Caddebostan Sahili'nde kavga! Yere yatırıp öldüresiye dövdüler

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kavga dehşete düşürdü. İddiaya göre, sahilde karşılaşan iki genç grubu arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gençler tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu.
Kavga esnasında tek kalan genci yere yatıran grup tekme ve yumruklarla saldırdı.
Yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde birbirine tekme ve yumruklarla saldıran gençlerin hakaretler savurduğu görülüyor.
(İHA)
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