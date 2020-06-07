HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Caddebostan Sahili'nde utandıran manzara

Caddebostan Sahili'nde utandıran manzara

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 10:13 | Son Güncelleme

Yeni normalin başlamasıyla birlikte Caddebostan sahiline akın eden vatandaşlardan geriye sahile bıraktıkları çöpler kaldı. Sabahın erken saatlerinde sahile spor için gelen vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Özellikle şu dönemde hijyenik bir şey değil" dedi.

Türkiye normalleşme sürecine adım atarken uzun süre sonra hafta sonunu dışarıda geçiren vatandaşlar, sahillere akın etti. İstanbulluların gece geç saatlere kadar vakit geçirdiği Caddebostan sahilinde bu sabah koşuya gelen vatandaşlar, yerlere atılan çöplerle karşılaştı. Çöp tenekelerinin etrafına yayılmış, yeşillik alanda bulunan çöpler ise belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

"ÖZELLİKLE ŞU DÖNEMDE HİJYENİK BİR ŞEY DEĞİL"

Koşu yapmaya gelen bir vatandaş, “Biz genelde arkadaşlarla hafta sonları burada koşuyoruz ama çöp çok uzun yıllardır sıkıntı. Hafta sonları çok piknik yapanlar oluyor. Fakat çöplerini atmıyorlar. Çöpler dolu dolu oluyor. Herhalde tam toparlanamıyor mudur, nedir? Kargalar gelip parçalıyor. Şişeler kırılıyor. Biz bu görüntülerden rahatsızız. Görmek istemiyoruz. Temiz hava solumak istiyoruz. Pis kokular yapıyor. Herkes temiz olursa her yer için aynı şekilde ama burası yoğun talep gören bir yer. Onun için temiz olunmasını istiyoruz. Herkese buradan söylüyorum, yediklerini ve içtiklerini konteynere atsınlar ya da alıp götürsünler. Manzara çok güzel, deniz var, yeşillik var. İkisi bir arada. İnsanlar spor yapıyor ama güzel manzarayı bu pis durum kötüleştiriyor. Bunu kimsenin görmek istediğini düşünmüyorum. Onu düşünmeden insanlar çöplerini bırakıyorlar. Ama biz sabah erken geldiğimiz için görüyoruz ama görmek istemiyoruz gerçekten. Hijyenik bir şey değil, şu dönemde özellikle insanların ağızlarından içip çıkarttıkları şeyleri ortalıklara saçması. Şu dönemde sonrası için daha hijyenik olursak çok iyi olur" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Buraya giren kayboluyorBuraya giren kayboluyor
1/

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs ilacını bulduk' deyip kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüs ilacını bulduk' deyip kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları Türkiye'de hızla artıyor!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları Türkiye'de hızla artıyor!

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Kadıköy'deki görüntü endişe yarattı!

Kadıköy'deki görüntü endişe yarattı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde böyle bulundu

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde böyle bulundu

Diğer Haberler
Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

Şaşırtan görüntü! Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

'Rampalı çarşı'ya giren kayboluyor

Buraya giren kayboluyor

Koronavirüs ilacı ile ilgili önemli açıklama! 'Faz-3 çalışması başladı'

Koronavirüs ilacı ile ilgili önemli açıklama

Mezarlıktaki mangal fotoğrafı olay yaratmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Mangal fotoğrafı olay yaratmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları Türkiye'de hızla artıyor!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları Türkiye'de hızla artıyor!

Bursa'da sokak ortasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı

Birbirlerine mermi yağdırdılar! Sokak savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.