İSTANBUL (AA) - Tüm dünyada büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'da Caddebostan Plajı'nda gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, yaratıcı kostümleri, eğlenceli sahne şovları ve birbirinden ilginç el yapımı uçuş aracına sahip 35 takım yarıştı. Takımlar 6 metrelik rampadan denize atlayarak en uzun mesafeye uçmaya çalıştı. - "Çok iyi çakılacağımıza inanıyoruz" Takımlar arasından "Kahveciler" isimli takımın pilotu Çetin Gürer, yarışma öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarladıkları uçuş aracında espresso makinesinde kahve yaparken kullanılan filtreden esinlendiklerini söyledi. İlk defa katıldıklarını belirten Gürer, "Çok iyi çakılacağımıza inanıyoruz. Ona göre tasarladık uçağımızı da. Eğlenmek için geldik." dedi. "Vecihi Tim" isimli takımın pilotu Fırat Alkaya ise İzmir'den katıldıklarını belirterek, "Güzel bir organizasyon içerisindeyiz. İnşallah izleyenler çok büyük keyif alacak, bize bu imkanı veren firmalara da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi eğlenceler ve başarılar." dedi.

Alkala, şunları söyledi: "Ekibimizin adı Vecihi Tim ve bizi buna teşvik eden Yeşilçam'ın usta sanatçılarının bir arada bulunduğu Gülen Gözler filmi. Filmden esinlenerek bu organizasyonda yer aldık. Keyif alabileceğimiz ve güzel bir gün geçirebileceğimizi düşündüğümüz bir organizasyon içerisindeyiz. Hedefimiz herkesin keyif alması öncelikle. Tabii ki uzağa gidersek mutlu olacağız. Ama en önemlisi izleyicilerin ve herkesin keyif alacağı, kazasız belasız güzel bir organizasyonun geçmesi." Takımların performansları jüri tarafından oylandı. Organizasyon sonunda, dörder kişilik 35 takımdan, şampiyon olan takımın pilotu, pilotluk eğitimi ödülü kazanacak. İkinci olan takım bir Red Bull Air Race yarışını yerinde izleme, Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama şansı bulacak. Üçüncülüğü elde edecek takımı ise Avusturya'daki Salzburg Hangar-7’de Flying Bulls ile benzersiz bir uçuş deneyimine katılacak. Tasarladıkları uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak.